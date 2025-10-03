Estos son los estrenos culturales de la temporada de otoño en l'Escorxador en Elche

Una programación variada que engloba desde música, teatro, danza, cine, exposiciones hasta actividades de formación artística. Así será la temporada de otoño de l’Escorxador en Elche hasta diciembre.

Y es que el espacio cultural acogerá desde propuestas arriesgadas como el espectáculo de Mauricio Pérez Fayós, el 4 de octubre, “Esta iba a ser La Oportunidad y ha terminado siendo mi primera despedida”, o la pieza de danza “Gesto” de Taiat Dansa el 15 de noviembre, dentro del Circuit Cultural del IVC-GVA.

Conciertos homenaje

Entre los grandes eventos destacan el concierto de Francisco Nixon del 29 de noviembre, la celebración del 50 aniversario de “El día de la Bestia” con proyección y música en directo a cargo del grupo catalán ZA!, o la proyección del clásico “The Wall” de Pink Floyd con banda sonora en directo de los ilicitanos Pink Wall. La programación también incluye el tradicional “Rocky Horror Picture Show” interactivo en Halloween y el espectáculo de circo navideño “Solsticio” de Pasodoble Circus que tendrá lugar el 20 de diciembre.

Formación

En cuanto a exposiciones, la fotógrafa ilicitana Carlota Lizewski mostrará su trabajo “Come out Rage” en los meses de noviembre y diciembre en la sala Lanart, mientras que la formación vuelve a ser uno de los pilares del centro con programas como “Menudos y Menudas artistas”, “Con mi papá, con mi mamá” o el taller de narración oral “Te cuento” a cargo de Marisela Romero.

El programador cultural de l’Escorxador, José Luis Más, destacó que habrá compañías locales como Noktumbra o Menudas Lagartas y que prácticamente no habrá fin de semana sin actividades, la mayoría con entrada gratuita o, en su defecto, "muy asequible”.

Además, explican que L’Escorxador mantiene su compromiso con la creación local ya que más del 60% de la programación está protagonizada por artistas ilicitanos, y continúan las residencias artísticas con compañías como Emma Lobo, Maracaibo, OtraDanza, Esklafit o Danseu-vos.

17.000 espectadores

Toda la programación puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Elche y en las redes sociales oficiales, como recordó la edil de Cultura, Irene Ruiz, que puso en valor la temporada de verano con más de 17.000 espectadores que han podido disfrutar de festivales y de conciertos que colgaron el cartel de lleno absoluto.