Un duelo en Crevillent que acaba en rapto

Una batalla entre bandos que se caracteriza por no tener vencedores ni vencidos y que acaba con un rapto. La esperada embajada al Ra’is arrancó este viernes la trilogía festera de Crevillent después de una intensa Entrada Infantil que acreditó que el relevo festero en el municipio alfombrero está asegurado con un despliegue de niños y adolescentes comparsistas que marcó el rumbo hacia la plaza de la Constitución tras desfilar las pequeñas reinas y sultanas.

Desde allí se abrió esta representación teatral, declarada Bien Inmaterial de Relevancia Local, con la aparición de Mercedes Pérez Mas, festera de la comparsa Almogávares y Rosa de Bronce en 1996, que tuvo la responsabilidad de interpretar el papel de Heula, personaje que la asociación festera introdujo en 2022 para poner en valor a esta mujer que, casada con un descendiente directo de los reyes de Moros de Murcia y del Ra’is Benhud, se le atribuye la venta del señorío de Crevillent al reino de Aragón en 1320.

Unos 200 figurantes materializaron ante el foco de innumerables vecinos el trabajo que han desempeñado tras los ensayos para ejercer de pobladores de la época y dar vida, así, a los textos originales del autor de las embajadas, Salvador Domenech, de 1976, basados en documentación de Jaime I El Conquistador.

Una intensa Entrada Infantil asegura el relevo festero en Crevillent / Matías Segarra

Tratado

Como si Crevillent hubiera tenido el poder de retroceder en el tiempo, se puso en escena cómo las tropas procedentes de Castilla bajo el reinado de Alfonso X tratan de renovar el tratado de Almizrra y se topan con la oposición del bando de la media luna a aceptar las condiciones, lo que desencadenó en que el castillo terminase siendo asediado por los de la cruz acabando con el rapto del Ra’is, máximo representante municipal de la época. En esta ocasión el papel fue interpretado por Francisco Mas Espinosa.

Uno de los momentos más tensos de la representación fue cuando se produjo el secuestro tras la negativa del embajador moro, encarnado por José Manuel Mas, de someterse al dominio del rey Jaime I, lo que trasladó a los asistentes al 1265.

Con redoble de tambores se abrió paso entre el público, y a caballo, el veterano Antonio Ferrández que volvió a ejercer de embajador castellano, así como el Capitán Cristiano, Enrique Ortolá, de Dragones San Jorge, que representando la llegada desde Castilla fueron a pedir audiencia, sin éxito.

Parlamentos

Tras el parlamento de ambos embajadores y fruto del desacuerdo, las escuadras cristianas, formadas por festeros de la capitanía de este año, invadieron el castillo y espada en mano se inició una batalla campal entre figurantes de ambos bandos, entre los que estaban también festeros de Beduinos, que ostenta la capitanía, así como especialistas de acción que dieron más realce y realismo si cabe al momento en el que también se libraba la escaramuza entre cristianos y los guardianes del Ra’is, sin que finalmente pudieran protegerlo en su morada.

No faltaron todo tipo de efectos especiales y cuadros plásticos así como un ballet que intercaló la coreografía con una pieza musical interpretada por dos vocalistas.

60 aniversario

Aprovechando el 60 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos en Crevillent, los distintos cargos lucieron trajes que repasaban la historia del colectivo, y siguiendo con el propósito de la entidad festera de recordar a todas aquellas personas que han formado parte de la fiesta y la han engrandecido, como recordó Mayte Pastor, que se encarga de la dirección de las embajadas.

Así las cosas, por ejemplo el Ra'is iba enfundado en un atuendo que formó parte del vestuario de Luis Vera Cruz, de Benimerins, quien fue vicepresidente de la asociación. El Capitán Moro, Luis Lledó, portaba un traje de la capitanía de su padre mientras que Heula iba vestida con una de las creaciones del diseñador crevillentino Lluis Ruiz que forma parte de las colecciones de diseños de los Moros y Cristianos.

Entradas

Los principales actos continuarán este sábado, 4 de octubre, con la Entrada Mora a partir de las 18.30 horas, mientras que la Cristiana será el domingo también en esta franja horaria. El lunes, 6 de octubre, se pondrá el broche a las celebraciones locales con el Alardo desde las 8 horas, la ofrenda floral durante la mañana en honor al patrón San Francisco de Asís o la procesión, que será a partir de las 20.30 horas cuando termine la Embajada al Rey Jaime I que comenzará a las 18 horas.