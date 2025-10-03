Los museos de Elche tienen tirón de noche
Más de 15.000 personas visitaron los distintos espacios culturales en apenas seis horas durante la segunda edición de la Noche en Blanco
El pasado sábado los museos y espacios culturales de Elche mantuvieron una actividad inusual hasta la medianoche que tuvo bastante buena acogida. Y es que la segunda edición de la Noche en Blanco, organizada por las concejalías de Cultura y Turismo, atrajo a más de 15.000 visitantes entre las 18 horas y las 00.00 horas.
Entre el total el Ayuntamiento destacó este jueves las 2.500 visitas al MAHE y el Palacio de Altamira, casi 1.600 a la Calahorra y la Lonja Medieval o las más de 1.000 al Museo del Misteri d’Elx, que se notaron en las grandes colas que se formaron conforme fue cayendo el día.
Participantes
La programación de la Noche en Blanco incluyó visitas guiadas, teatralizaciones, talleres, conciertos, cine y exposiciones donde participaron más de una veintena de espacios como el MAHE, MUPE, Museo del Misteri Festa d’Elx, Museo del Palmeral, MACE, Museo Escolar de Puçol, Casa-Museo de l’Hort de Pontos, MUVAPE, Museo Casa del Belén, Torre de Vaïllo, Clarisas, Baños Árabes, Escorxador, Lonja Medieval, Orden Tercera, Centro de Congresos, Basílica de Santa María, Museo de La Alcudia y el Refugio Antiaéreo del Jardín de la Concordia, junto con la colaboración de la Real Orden de la Dama.
Próxima edición
Desde la concejalía de Cultura y Turismo exponen que ya se está pensando en una tercer edición con el reto de ampliar el número de actividades.
