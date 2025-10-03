Esta es la razón por la que estará cortado 20 días parte del parking de la UMH en Elche

El parking de la Universidad Miguel Hernández de Elche funciona habitualmente como una especie de termómetro que sirve para testear la afluencia de personas que llega a haber en el centro de la ciudad. Si este estacionamiento gratuito, el más grande de la ciudad, se llena y colapsa hasta el punto de que los coches terminan aparcados en zonas inhabilitadas como los solares junto a la Escuela Oficial de Idiomas, es porque son fiestas de agosto o la Cabalgata de Reyes, por poner algunos ejemplos.

Si bien, hay momentos del año (sin hablar del verano que está prácticamente vacío) en los que se mantiene una ocupación más o menos estable y precisamente cuando llega el otoño y las clases se retoman en el campus universitario el tráfico de vehículos es constante.

Ahora bien, desde hace días los usuarios habituales que aparcan allí para ir a estudiar o a trabajar se han topado con que prácticamente medio estacionamiento del parking principal está vallado para llevar a cabo el montaje del festival Oasis Music Fest, un evento con artistas de primer nivel que ya desde la concejalía de Cultura confirmaron este jueves que se tratará del mayor despliegue con el que ha contado la ciudad hasta la fecha.

20 días

Tal es el ambicioso dispositivo que se ha montado que desde el pasado 28 de septiembre y hasta el 17 de octubre permanecerá acotado el parking por este evento, pese a que la cita musical será solamente el 10 y 11 de octubre, lo que evidencia los días previos de preparación y los posteriores de desmontaje que necesita la infraestructura.

Operarios levantando este viernes la estructura del escenario del festival / Matías Segarra

Desde hace días es constante el ir y venir de operarios montando vallas y este mismo viernes empezó a tomar forma la estructura del escenario por el que pasaran artistas de la talla de Mikel Izal, Rozalén, Dani Fernández, o Duncan Dhu, que compartirán espacio con propuestas como las de Sanguijuelas del Guadiana, Mujeres, Maren o La Plata.

"Sold out"

Cuando falta más de una semana para esta cita se han vendido ya los abonos generales y VIP (12.000 para cada dia), y que apenas quedan un centenar de entradas para la sesión del 11 de octubre, como confirmó José Manuel Piñero, director de la promotora del evento, Producciones Baltimore.

Pese a la repercusión del evento, todavía son muchos los usuarios que acuden con sus coches a la zona y desconocen qué se va a instalar ya que en las señales de tráfico de la Policía Local que avisan de que no está permitido estacionar no se especifica el evento en cuestión.

Muchos vecinos también se quedan sorprendidos cuando pasan por el entorno del IES Misteri d'Elx y se encuentran la infinidad de vallas visibles desde la avenida de la Libertad con accesos hacia el instituto, la EOI y el parking de La Galia, pero con coto a zonas ajardinadas que entran en el perímetro del evento donde se han colocado casetas prefabricadas por logística.

Conciertos

Desde la promotora del festival, que está detrás de otros como el Low de Benidorm, el Spring Festival o el WARM UP Estrella de Levante en Murcia, además de ciclos de conciertos como Área 12, destacan que la creación de este evento en Elche no es un hecho aislado, sino una apuesta estratégica para reforzar la identidad cultural de la ciudad y aprovechar todo su potencial como polo de atracción turística y musical.

Delimitación por la que estudiantes pueden pasar para acudir al edificio Altabix de la UMH o a la Escuela Oficial de Idiomas / Matías Segarra

Impacto económico

La productora estimó que el impacto económico que tendrá en la ciudad el evento alcanzará los ocho millones de euros, mientras que desde el Ayuntamiento prefieren esperar al cierre de la edición para hablar de números, aunque confirmaron que la intención es que el festival se consolide en la ciudad por el incentivo turístico que genera. La edil de Cultura, Irene Ruiz, señaló que la ocupación hotelera está al completo para los días del evento y el camping de La Marina tiene lleno técnico de un 96%.

Estilos

Desde la organización inciden en que la diversidad de estilos es uno de los puntos fuertes de la programación, pensada para conectar a generaciones y atraer a un público heterogéneo, de una media de edad de 35 años. Así, estará representado desde el pop de autor hasta el indie más emergente, pasando por sonidos clásicos de una banda histórica como Duncan Dhu.

Ambiente en uno de los festivales de la provincia de Alicante, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Más allá de la música

Uno de los grandes atractivos de este nuevo festival es su enfoque multidisciplinar. Oasis Elche Music Fest no se limita a los conciertos, sino que propone un modelo que integra a la ciudad y a su tejido social. Así, el programa incluye actividades gratuitas en espacios urbanos singulares, proyecciones, acciones para el público infantil y rutas gastronómicas y de comercio local, que invitan a disfrutar de Elche desde una perspectiva cultural y experiencial.