El PP de Elche entra en las acusaciones de Vox contra Carlos González: "estamos muy preocupados"

El Partido Popular (PP) de Elche se ha pronunciado este viernes por primera vez en relación con las acusaciones vertidas por Vox contra el concejal socialista y exalcalde, Carlos González, por el hecho de que haya sido contratado por al menos dos ayuntamientos socialistas (Algueña y San Miguel de Salinas) para tareas tanto de asesoramiento como de representación en juicios. Ha sido la secretaria general Inma Mora la que ha roto el silencio del partido dos días después de que el alcalde, Pablo Ruz, declinara pronunciarse por este asunto, ya publicado por INFORMACIÓN.

"Desde el Partido Popular estamos muy preocupados ante las noticias que han salido en los diferentes medios de comunicación en los que informan que el señor Carlos González, el anterior alcalde de nuestro municipio, además de tener un sueldo público en este Ayuntamiento por un trabajo en el que no vemos que haya intervenido ni una sola ocasión, tiene contratos a dedo de diferentes ayuntamientos socialistas", dijo a través de un comunicado, hecho llegar a los medios de comunicación por un asesor del gobierno municipal a través de la cuenta de WhatsApp del Grupo Popular.

Diferentes sueldos

La secretaria de los populares, que no se refirió a si es "inmoral", como asegura el concejal Samuel Ruiz, que el concejal cobre el 75 % del sueldo, no intervenga en los plenos y se le contrate por ayuntamientos del mismo color político, sí dejó caer una pregunta: "¿Van a ser los señores socialistas los que van a salir a explicarles a las diferentes familias ilicitanas que ahora mismo están viviendo la cuesta por el inicio del curso, que el señor Carlos González tiene diferentes sueldos públicos?". Como se recordará, en el último pleno municipal, tanto PP como Vox rechazaron una iniciativa de los socialistas para que se creara un bono consumo escolar dirigido a ayudar a las familias en el inicio del curso. Vox dijo el jueves que este asunto lo está valorando con sus abogados.

Carlos González, en un pleno junto a Héctor Díez / Áxel Álvarez

El jueves el PSOE defendió la legalidad de lo que está haciendo Carlos González, añadiendo que el gobierno municipal de PP y Vox querían tapar con este asunto, que para ellos no tiene recorrido, el asunto de la licencia del chalet con piscina del alcalde, concedido en 70 días, y que ambas formaciones rechazaron en el pleno del lunes crear una comisión de investigación, dándose por satisfechas con la comparecencia que realizó el regidor, quien dijo que muchas otras se daban en menos tiempo.