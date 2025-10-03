Programación gratuita desde este fin de semana en Elche que va de la mano del festival Oasis

Elche ofrecerá desde este fin de semana conciertos, proyecciones de cine, actividades literarias y talleres infantiles para complementar al festival Oasis Music Fest que abrirá sus puertas por primera vez el próximo 10 de octubre. Este programa cultural gratuito, bautizado como "Ciudad Oasis", es una apuesta de la promotora del evento musical con colaboración del Ayuntamiento para trascender del recinto de los conciertos y reforzar el motor cultural ilicitano del 4 al 12 de octubre, como destacó José Manuel Piñero, director de Producciones Baltimore.

Bandas y conciertos

Entre las propuestas destacan la Gran Final del certamen de bandas Elche Suena el sábado 4 de octubre en La Llotja, los conciertos de Native Nomads y Ninos Bravos el día 8, y de Las Chavalas y Las Petunias el 9 de octubre. La Glorieta acogerá conciertos matinales con Siempre Tigre, Ashleys y The Reflectors el sábado 11 de octubre y con Hiperborea, Las Dianas y Grande Amore el día 12.

La literatura tendrá un espacio propio con la presentación del libro “Yo no quería ser Miqui Puig”, mientras que el cine llegará a los Cines Odeón con una programación especial que incluye ‘La guitarra flamenca’ de Yerai Cortés, ‘La Joia: Bad Gyal’, ‘Oasis: Supersonic’, ‘Banda Sonora para un Golpe de Estado’ y la proyección de ‘Espíritu Sagrado’ con música en directo de Betacam.

Colas para una proyección en los cines Odeón / INFORMACIÓN

Más allá de la música, el programa incluye rutas de gastronomía, comercio y cultura. Así las cosas, restaurantes y comercioscolaboradores, así como espacios patrimoniales como el Gran Teatro, L’Escorxador, La Llotja, los Cines Odeón o Las Clarisas serán parte del recorrido de los asistentes.

Shows

La programación también incorpora actividades familiares como el show del Payaso Edy y la exposición “Somos” de Lola Martínez Lorenzo, visitable durante toda la semana en Las Clarisas.

Desde la organización indican, además, que el festival es accesible y sostenible y por ello se ha colaborado con entidades sociales locales como la Fundación Conciénciate y Un Abrazo de Luz.