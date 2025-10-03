El PSOE pide a Ruz que haga “autocrítica” tras no alcanzar sus proyectos para Elche la puntuación mínima

El PSOE ha salido a contestar a las acusaciones del alcalde ilicitano, Pablo Ruz, de falta de imparcialidad del Gobierno con el reparto de las ayudas europeas EDIL, por las que el Ayuntamiento de Elche esperaba ingresar 12 de los 20 millones que le costarán. El portavoz socialista, Héctor Díez, pidió al regidor que “haga autocrítica y revise los proyectos presentados” De las cinco propuestas abanderadas por el gobierno local, ninguna han alcanzado la puntuación suficiente para disfrutar de dicha financiación.

Díez recordó que "el Gobierno de España reparte los EDIL con criterios técnicos". Y recordó que otros ayuntamientos del PP sí han cumplido los requisitos, mientras que otros socialistas no, por lo cual niega la concesión “en función del color político”. “Valencia, Castellón y Torrevieja, ayuntamientos regidos por el PP, han conseguido captar más de 8,5 millones de fondos cada uno; mientras que los de Elda, Gandía o Novelda, gobernados por el PSOE, tampoco han logrado la puntuación requerida” según el artículo 16 de la convocatoria, ha agregado. De hecho, en la provincia de Alicante son más los ayuntamientos populares que socialistas los que han obtenido los fondos, apuntó Díez.

Consecuencias

“Estas son las consecuencias de tener un alcalde más centrado en la polémica que en la gestión”, afirmó Díez, quien exigió al equipo de gobierno formado por PP y Vox que abandone la actitud de “echar balones fuera y culpar a Pedro Sánchez de todos los males” y reiteró la necesidad de autocrítica. “A Ruz se le caen los argumentos cuando existen ayuntamientos del PP que sí han recibido dinero de los EDIL”, sentenció.

El Mercado Plaza Madrid es uno de los proyectos que se iban a financiar con ayuda europea en Elche / Áxel Álvarez

Los cinco proyectos presentados a los EDIL son la construcción del centro social de Jayton, la reforma de los mercados de las plazas de Madrid y de Barcelona, la adquisición de cuatro autobuses eléctricos y de una zona de recarga, la renaturalización de patios de colegios en Carrús y la puesta en marcha del plan Elche Ciudad Digitalizada. Cinco inversiones que suman un total de 20 millones y cuyo 60% estaba previsto se financiaran con los EDIL.