Nuevo Canal de Riegos de Levante en El Hondo: 2,1 millones y más preparado frente a riadas

Un regadío más moderno, agua más barata y menos riesgo de inundaciones ante episodios de lluvias torrenciales en la Vega Baja. Estas son algunas de las cualidades que conllevará el arreglo del nuevo tramo del Canal de Riegos de Levante, a su paso por el parque natural de El Hondo, entre Elche y Crevillent, para el que el Consell ha invertido 2,1 millones.

Y es que de esta puesta a punto de la infraestructura hidráulica, que suministra agua a 25.000 hectáreas, se beneficiarán más de 22.000 comuneros, a los que les resultará el agua más barata, según el presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Roche Bru, que además confirmó que cuando esté a pleno rendimiento servirá para aliviar el agua en épocas de gota fría. Así lo apuntó este viernes durante una visita al avance de las obras a la que acudió también el alcalde, Pablo Ruz, y el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina.

Primera rehabilitación

Estas actuaciones llegan después de que el pasado agosto se iniciaran trabajos de rehabilitación en el Canal Principal de 1918 por un montante cercano al medio millón de euros también asumido por la Generalitat. El de estas actuaciones, que prosiguen, era restaurar partes dañadas así como limpiar de lodos el canal, sobre el que no se había actuado en décadas, para mejorar el desagüe, la capacidad de elevar agua a los embalses y la calidad del recurso hídrico que sirve para regar cultivos como los de la granada mollar.

Ya para la primera fase de las obras se procura ante todo minimizar daños en caso de dana en la comarca de la Vega Baja, y que además de ser fundamental por la seguridad de los vecinos, también contribuye a la preservación del patrimonio hídrico y la biodiversidad del humedal.

Centenaria

El responsable autonómico sostuvo desde el lugar que con esta segunda actuación se rinde también tributo a la obra de 1923 y gracias al mantenimiento de esta infraestructura centenaria se homenajea a "nuestros bisabuelos que hicieron acertadamente para dar vida a Elche”. El conseller incluso destacó que la multimillonaria inversión permitirá que el riego en este enclave "sea el más eficaz del mundo”.

Canal sobre el que se va a intervenir para mejorar el desagüe / INFORMACIÓN

Asimismo, recalcó el compromiso del gobierno valenciano con la modernización del regadío y la mejora de las infraestructuras hidráulicas y con los agricultores y regantes, "que durante demasiado tiempo han visto desatendidas sus necesidades en materia de agua”.

El regidor ilicitano, por su parte, aplaudió el buen hacer del Consell en materia de agua y manifestó que sin este Canal de Riegos de Levante, "nada de lo que Elche es, como segunda productora provincial del sector primario tras Orihuela, sería viable”.

Manantial

Ruz recordó que la ciudad no dispone de manantial de agua potable y gracias a esta obra de ingeniería es posible el riego con aguas sobrantes del río Segura, "un ejemplo mundial de responsabilidad y aprovechamiento del agua”.

En este sentido, destacaron las posibilidades que se abren con estos trabajos que permitirán mejorar la eficiencia en el uso del agua, optimizar el funcionamiento de la red hidráulica, fomentar el ahorro y reforzar la capacidad de evacuación frente a inundaciones o posibles riadas.