La UA reconstruye por primera vez la vida completa de Ilici y descubre una fortaleza del siglo III a.C.

Bajo los tranquilos cultivos que rodean Elche late una ciudad milenaria que nunca ha dejado de transformarse. Allí, en el yacimiento de La Alcudia, apareció hace más de un siglo la Dama de Elche, la escultura ibérica que se convirtió en símbolo de toda una cultura. Hoy, ese mismo lugar vuelve a hacer historia: un equipo de arqueólogos de la Universidad de Alicante ha logrado, tras casi diez años de excavaciones, reconstruir por primera vez la secuencia completa de ocupación del lugar.

El inicio de las excavaciones en 2017 / UA

La investigación, bautizada como proyecto Domus, ofrece un relato continuo de más de dos mil años de vida, desde el siglo IV antes de Cristo hasta la actualidad. Dicho de otro modo: por fin sabemos, capa a capa, cómo fue cambiando y reinventándose la ciudad de Ilici, la urbe ibérica y romana que dio origen al Elche de hoy. La forma de excavar ha sido tan novedosa como los hallazgos. En lugar de ir directamente a por los restos más antiguos, el equipo decidió descender capa por capa desde lo más moderno hasta lo más antiguo. Como si fueran pasando páginas de un libro en orden inverso, fueron desmontando los siglos uno a uno.

Estructura fortificada y niveles del siglo III a.C. / Eloy Poveda/UA

La zona elegida —el noreste del yacimiento, entre dos grandes casas romanas— nunca había sido explorada. Allí aparecieron desde construcciones modernas usadas como cantera o huerta hasta los primeros muros de arcilla del siglo IV a.C.

Sondeo a niveles ibericos (a 4 metros). / UA

“Cada estrato nos devuelve un paisaje distinto: de fortaleza militar a ciudad episcopal, de urbe bajoimperial a paisaje agrícola andalusí”, explica la directora del proyecto, la arqueóloga Sonia Gutiérrez.

La ciudad romana

Pero lo más sorprendente fue el descubrimiento de una fortificación del siglo III a.C., en plena Segunda Guerra Púnica, cuando Roma y Cartago se disputaban el Mediterráneo. Muros de piedra y adobe reforzados con vigas, junto a una moneda hispano-cartaginesa, revelan que Ilici no era un asentamiento menor, sino una ciudad con peso militar y político. Si la época ibérica mostró un Ilici guerrero, lo excavado en los niveles romanos tardíos ha cambiado por completo la visión que se tenía del lugar. Hasta ahora, se daba más importancia a la fundación colonial de César y Augusto. Sin embargo, el proyecto Domus ha demostrado que el auténtico esplendor urbano se vivió en los siglos IV y V d.C.

Los arqueólogos han encontrado un cruce de calles —un cardo y un decumano— que permite calcular la medida exacta de las manzanas de la ciudad. También han aparecido cloacas subterráneas, tuberías de plomo y hasta pequeños comercios o tabernae que siguieron funcionando en época visigoda.

Musealizacion- explicacion estratigrafía / INFORMACIÓN

“Durante años se pensó que Ilici era secundaria frente a otras ciudades ibéricas. Ahora sabemos que jugó un papel mucho más relevante”, apunta Gutiérrez.

“Por primera vez podemos pasear por una trama urbana romana bien documentada en La Alcudia. No son ruinas sueltas: es la ciudad entera con sus calles, sus tiendas, sus servicios”, dice con entusiasmo la investigadora Sonia Gutiérrez. La historia de La Alcudia no se detuvo con la caída de Roma. Las capas posteriores muestran cómo la ciudad se transformó en un paisaje agrícola andalusí, con acequias y bancales. Más tarde, en la Edad Moderna, se convirtió en cantera, y finalmente en terreno de cultivo. Esa sucesión de transformaciones es, en sí misma, parte de la magia del yacimiento.

Restauración y estudio de materiales de laboratorio en el INAPH (Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico) / INFORMACIÓN

De la excavación al visitante: contar la historia

El proyecto Domus no quiere quedarse solo en los artículos académicos. El equipo trabaja ya en un plan de musealización, con recorridos señalizados, paneles explicativos y reconstrucciones visuales que permitan a cualquier visitante comprender cómo fue cambiando Ilici a lo largo de los siglos.

Sonia Gutiérrez explica los últimos avances al vicerrector de Investigación / INFORMACIÓN

En esta tarea colaboran especialistas en restauración, artistas y empresas locales, convencidos de que el conocimiento arqueológico debe ser compartido con la sociedad. “El reto no es solo excavar, sino explicar lo descubierto. La ciencia tiene que salir del laboratorio y llegar a la gente”, insiste la directora del proyecto.

El equipo del proyeco en pleno trabajo / INFORMACIÓN

Lo que queda por contar

Aunque el trabajo de campo en esta zona ha terminado, la investigación no se detiene. El próximo objetivo será estudiar el frente nororiental de La Alcudia y reinterpretar las grandes casas romanas que rodean el área excavada.

El equipo de DOMUS en La Alcudia. / UA

“Lo fascinante es comprobar cómo un mismo lugar cambia de función y significado tantas veces. El campo se convierte en ciudad, la ciudad en campo, el campo en cantera, y finalmente vuelve a renacer como patrimonio cultural”, reflexiona Gutiérrez.

El yacimiento en la actualidad. / INFORMACIÓN

Lo que empezó como un pequeño sondeo se ha convertido en una gran historia. Y todavía quedan muchas páginas por descubrir en este “libro de piedra” que es La Alcudia. Más de dos mil años de vida —de la ciudad ibérica al campo andalusí, del esplendor romano a la huerta moderna— laten bajo los pies de Elche. Allí, donde nació la Dama de Elche, el pasado sigue hablándonos con fuerza. Y ahora, gracias a la arqueología, su voz es más clara que nunca.