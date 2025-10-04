Detenido en el aeropuerto Alicante-Elche con 7.000 euros en diamantes que le robó a su tía

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre que pretendía huir a Reino Unido con varias joyas, valoradas en 7.000 euros, que previamente había robado a una tía suya.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes de la Comisaría del aeropuerto por el hijo de la víctima, quien dijo haber recibido una llamada de su madre tras percatarse de la falta de varias alhajas en su domicilio, ubicado en la San Juan playa.

Diamantes

La víctima echó en falta del joyero de su habitación un collar de perlas con un broche de diamantes y un anillo de diamantes, valorados ambos en 7.000 euros y que sospechaba que el autor podría tratarse de un sobrino suyo, el cual sabía que tenía que coger un vuelo con destino al Reino Unido, si bien desconocían horario.

Tras conocer la desaparición de las joyas, tanto la víctima, como el hijo de ésta, trataron de ponerse en contacto telefónico con este familiar sospechoso, quien no respondía a las llamadas, por lo que decidieron poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Así pues, los agentes del grupo operativo de la comisaría de la terminal se movilizaron rápidamente por las instalaciones del complejo aeroportuario con el fin de localizar al investigado.

Dos policías de servicio en el aeropuerto de Alicante-Elche. / INFORMACIÓN

Mochila

Finalmente, los agentes, lograron dar con el denunciado en uno de los establecimientos de restauración del recinto, quien llevaba en su mochila las joyas denunciadas, por lo que fue arrestado como presunto responsable de un delito de hurto, consiguiendo así recuperarse el total de las joyas sustraídas, las cuales fueron entregadas a su legítima propietaria.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.