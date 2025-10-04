Esto es lo que tienen en común Elche y Córdoba

Apenas dos meses después de que Córdoba sufriera uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente con el incendio que afectó a parte de la Mezquita-Catedral, su joya más preciada y patrimonio de la Humanidad, Elche tuvo este sábado un gesto especial con la ciudad andaluza, a la que separan 400 kilómetros.

Y es que el Ejecutivo local, aunque sólo con la presencia de concejales del PP, le dedicó este mediodía a la ciudad con más patrimonios de la Humanidad del mundo una palmera en el Parque Municipal, reconocimiento que recogió el alcalde cordobés José María Bellido (PP).

Este detalle se suma a otros que el equipo de gobierno ha querido tener con otras ciudades gobernadas por los populares como fue el caso de Castellón, el pasado marzo, o Caravaca de la Cruz, en septiembre, y posiblemente Badajoz llegue pronto, como anunció el alcalde, Pablo Ruz.

También se han empleado datileras para homenajear a título póstumo a los Sergio Rodríguez (PP) y Juan Antonio Alberdi ( Vox )

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, estrecha la mano a su homónimo ilicitano, Pablo Ruz / MATIAS SEGARRA

Patrimonios

En cuanto a lo que une a ambas ciudades, podría hablarse de que comparten un profundo legado histórico y cultural marcado por la huella de al-Ándalus. Elche tiene tres reconocimientos de la Unesco y Córdoba le toma la delantera con cuatro inscripciones en la lista de patrimonio por la Mezquita-Catedral, su centro histórico, la fiesta de los patios y Medina Azahara.

Pero también coinciden en algo más, y es que ambas ciudades llegaron a ser reconocidas en los últimos premios de National Geographic donde el Misteri así como el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba fueron condecoradas. Fue precisamente en esa recogida de galardones donde coindidieron ambos alcaldes, como expuso Ruz, que quiso trasladarle la invitación a Elche a su homónimo con motivo del Año Jubilar. Se espera que Bellido también visite este Crevillent con motivo de las fiestas patronales de Moros y Cristianos.

Libro de honor

Bellido reconoció que esta era su primera visita a la ciudad y por tanto el equipo de gobierno lo recibió en el Ayuntamiento para que firmase en el libro de honor. Después fue obsequiado con una reproducción de la primera edición del facsímil de la Festa, para poner énfasis en el potencial histórico y cultural ilicitano.

Tras un paseo por el centro, con parada en el nuevo monolito de la Dama de Elche en La Glorieta, una comitiva formada por ediles populares acudió a la basílica de Santa María para ofrendar a la patrona, la Maredéu momentos previos al acto en el corazón del Palmeral, donde desde este 4 de octubre hay una ciudad más representada entre el maremagnum de placas en honor a personajes ilustres.

El alcalde de Córdoba ofrenda a la patrona junto a Ruz y ediles ilicitanos / INFORMACIÓN

El regidor cortobés felicitó al Ejecutivo local "por el trabajo que estais haciendo dan ganas de venir" y resaltó que "la fe, la tradición y la historia no está reñida con la actualización de las tradiciones al mundo actual y con el desarrollo económico y el progreso".

Ruz, por su parte, resaltó que este homenaje a través de un ser vivo y tan identificativo como una palmera era "algo precioso" hacia una ciudad hermana, y justificó esta condecoración como "una forma de representar a las ciudades que representais y representamos".