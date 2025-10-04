Queman y apedrean en Elche la placa en homenaje a los abogados de Atocha

La Ciudad de la Justicia de Elche ha sufrido un acto vandálico contra la placa homenaje de los abogados de Atocha, asesinados a tiros en Madrid el 24 de enero de 1977 por fascistas. El monolito conmemorativo ha aparecido quemado y con el impacto de varias pedradas, lo que ha causado importantes daños en la superficie.

La placa, que da nombre a la calle de los juzgados que se llamaba Eucaliptus, fue inaugurada el 25 de enero de 2017 durante el gobierno del Botànic por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, como gesto de reconocimiento a los cinco abogados laboralistas que perdieron la vida en el despacho de la calle Atocha, en plena Transición española.

A aquel acto de reconocimiento a nivel local acudieron representantes del equipo de gobierno, con el entonces alcalde Carlos González a la cabeza, y distintos representantes de la justicia como la consellera Gabriela Bravo; el decano en el momento del Colegio de Abogados, Vicente Pascual y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.

El ex edil señaló durante el acto que esta dedicatoria, aprobada por junta de gobierno y el pleno a petición del Colegio de Abogados de Elche, era una forma de darle dignidad al callejero.

Reiteró que era un día importante para todos por recordar las circunstancias acontecidas en aquellos momentos históricos, "precisamente para ser conscientes de dónde venimos, de cuánto ha costado consolidar la democracia y de cómo hemos de valorar nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades”.

Por su parte, la consellera de Justicia incidió en que era el reconocimiento a la labor que tanta gente desarrolló por las libertades en España.

"Hace 40 años la abogaía era incómoda"

El entonces decano del Colegio de Abogados destacó que “hace 40 años la abogacía era una profesión incómoda, una profesión de riesgo para muchos compañeros”, y en aquel contexto histórico se produjeron los asesinatos. Incluso manifestó que todos los juristas que vivieron aquel tiempo recordaban con emoción estos hechos y la ejemplar conducta del Colegio de Abogados de Madridhonrando a los compañeros asesinados, exigiendo un funeral público, acogiendo el velatorio en el salón de plenos del Colegio y presidiendo el funeral vestidos con togas, destacó Pascual.

Víctoria Ortega señaló en aquel acto que seguramente la intención de los asesinos era impedir que España, tras décadas de dictadura, se transformara en un Estado moderno, democrático y de derecho. "Pero consiguieron todo lo contrario gracias a la respuesta pacífica, cívica y digna de la abogacía, del Partido Comunista, en el que militaban los asesinados, y de gran parte de la sociedad".

Y es que aquel atentado, sobre el que se han producido documentales e incluso series televisivas, fue uno de los episodios más sangrientos de aquella etapa. Un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas vinculado a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, abriendo fuego contra quienes se encontraban trabajando. Aquel trágico capítulo conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos de los trabajadores.