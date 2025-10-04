Elche redobla la presión contra Israel: Más de 3.000 personas claman por la libertad de Palestina
La séptima manifestación en menos de dos años, y la más numerosa, urge la paz, el cese de las relaciones diplomáticas con el "Estado genocida" y exige a Sánchez que pare el comercio de armas
Desde niños con camisetas con la bandera de Palestina en forma de corazón a pancartas con imágenes atroces de muertos en Gaza fueron los gestos que eligieron algunas de las 3.500 personas, según fuentes policiales, que este sábado se movilizaron en Elche para hacer un llamamiento a la paz y exigir que de una vez por todas cesen las relaciones diplomáticas con Israel y el envío de armas.
La protesta, que también fue convocada en otras partes del país, fue la más numerosas de las siete que se han organizado en los dos últimos años en la ciudad, sin contar parones de estudiantes y otras concentraciones paralelas en todo este tiempo y que se han intensificado tras los últimos ataques a la flotilla que envía ayuda humanitaria a Gaza. Desde las 18 horas fueron llegando asistentes al parque dels Algeps (Chimeneas) donde no cesaron a través del megáfono los mensajes "Palestina libre, stop genocidio" o "No posicionarse con Palestina es situarse con el opresor". En los primeros tramos de la manifestación había unas 1.800 personas que se fueron sumando conforme avanzaron hacia la Plaça de Baix donde se leyó el manifiesto.
Como en movilizaciones anteriores, convocó el Comité de Solidaridad con Palestina de Elche conformado por la entidad Elx amb Palestina, Esquerra Unida, El sindicato Comisiones Obreras, el Consejo Sindical Obrero y la comunidad árabe, aunque la movilización fue secundada también por concejales del PSOE y Compromís que se sumaron a la causa durante el recorrido, de la misma forma que colectivos como la asociación de ayuda a personas refugiadas.
Los convocantes se refirieron en todo momento a Israel como "Estado terrorista" por la violencia con los ataques contra hospitales, colegios, y campos de refugiados "donde han sido víctimas cientos de miles de personas, entre las cuales hay muchos niños, niñas y personas de edad avanzada que son especialmente vulnerables a los ataques". Afearon el apoyo de Trump y los Estados Unidos, "alineados estrechamente con los intereses de grandes empresas globales y con la obscena complicidad y total pasividad de la Unión Europea", y cifraron en 65.000 personas los asesinados en territorio palestino, de entre ellos 20.000 niños y niñas.
Boicot
Señalaron que la presión popular está siendo efectiva y pusieron ejemplos como el boicot a la Vuelta Ciclista de España," la valentía de los y las docentes que están manifestándose desde sus centros de trabajo, cómo las trabajadoras y los trabajadores de los puertos se han mostrado firmemente en contra de que los barcos con armamento salieran de los puertos españoles hacia Israel o cómo en Barcelona activistas ha bloqueado por horas vía de tráfico para visibilizar la situación".
Críticas a Sánchez
Reprocharon, también que pese a las movilizaciones la reacción en el Gobierno no es suficiente, "ya que las famosas 9 medidas de Pedro Sánchez son humo para intentar no perder votos, pues ninguna de ellas garantiza la ruptura de lo fundamental que es la supresión total negocios comerciales con Israel y la compraventa de armas entre los estados".
Denunciaron que los gobiernos, entre ellos el español, esté obedeciendo "servilmente a un modelo de política económica neoliberal que se apoya y beneficia del sufrimiento del pueblo palestino".
