De residuos de palmera a paneles sostenibles e ignífugos en la UMH de Elche

Allí donde las palmeras forman parte del paisaje y la identidad cultural, una «spin-off» ha encontrado la fórmula para que esos árboles se conviertan en aliados de la sostenibilidad. Tarevé, fundada por la joven investigadora Berta Ferrández García y apoyada por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche, está revolucionando el mundo de los materiales de construcción con un producto innovador y ecológico: paneles aislantes a partir de residuos de palmera.

Elche no solo es hogar del Palmeral, sino también epicentro de un problema de residuos que hasta ahora no encontraba una salida sostenible. Tarevé propone una solución que convierte esa carga en valor, siguiendo los principios de la economía circular y alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Emprendimiento

La historia de Tarevé tiene su origen en el seno de la Universidad Miguel Hernández (UMH), concretamente en la EPSO (Escuela Politécnica Superior de Orihuela) y con más de 15 años de experiencia en el estudio de materiales de construcción a partir de residuos vegetales. Cañas, paja de arroz, podas de vid o morera ya habían sido objeto de experimentación, pero fue la palmera -tan abundante como desaprovechada- la que se convirtió en el eje central del proyecto de Ferrández.

«Hay una cantidad ingente de residuos», señala la fundadora. «Solo en la provincia, calculamos unas 33.000 toneladas al año, aunque las cifras oficiales hablan de apenas 3.000». Esos residuos, que antiguamente se usaban en construcción o alimentación, hoy terminan en vertederos o son incinerados, con el consiguiente impacto ambiental.

Berta Ferrández, estudiante de doctorado, trabaja con un equipo multidisciplinar formado por un catedrático ingeniero industrial, una arquitecta y una ingeniera agrónoma. Juntos han conseguido transformar restos de palmera como el raquis -la parte central de la hoja- o incluso el tronco en paneles aislantes que no contienen adhesivos químicos, no se queman, son biodegradables y presentan unas prestaciones térmicas y acústicas comparables o incluso superiores a las de productos convencionales como la lana de roca o el corcho.

Tecnología con patente

El proceso de fabricación está patentado y se realiza a baja temperatura, lo que permite reducir considerablemente el consumo energético. «Trituramos los residuos, los filtramos por tamaño de partícula, los mezclamos con agua, creamos una manta y, mediante calor y presión, los convertimos en paneles», explica Ferrández. El resultado son tableros semirrígidos, ignífugos y fáciles de instalar, que se adaptan a diferentes aplicaciones según las necesidades de densidad y grosor.

De momento, el producto se encuentra en un nivel de madurez tecnológica medio, pero las pruebas de laboratorio han sido más que prometedoras. Tarevé tiene previsto lanzar su primer producto comercial en 2027, una vez superados los requisitos normativos y certificaciones del sector de la construcción.

La creación de empresas innovadoras es uno de los objetivos del Parque Científico de la UMH de Elche, como es el caso de Tarevé / Áxel Álvarez

La propuesta de Tarevé no ha pasado desapercibida. En la XIV edición de la Maratón de Creación de Start-ups de la UMH, la empresa fue galardonada con tres premios: Vega Baja Packaging, Banco Santander y Cajamar. Estos reconocimientos se suman a los obtenidos en convocatorias anteriores, como los premios del Colegio de Ambientólogos y del Centro de Investigación Agroalimentaria y Agroambiental.

Además, la start-up cuenta con el apoyo clave de entidades locales como la Asociación de Palmereros de Elche (APELX) y la empresa Todo Árbol y Palmera, que proporcionan las podas para el desarrollo de los paneles. «Les estoy muy agradecida por su interés y colaboración. Son fundamentales para que esto funcione», afirma la fundadora.

Una solución integral

Aunque en una primera fase Tarevé se centrará en paneles acústicos, las posibilidades son muchas. «Con una planta de producción adecuada, podremos fabricar tableros para todo tipo de aplicaciones: mobiliario, techos, suelos, puertas...», enumera Ferrández. La escalabilidad del proyecto es una de sus fortalezas, junto con la versatilidad del material y su bajo coste, al tratarse de un residuo sin valor comercial inicial.

También destaca la filosofía que impulsa el proyecto: una relectura contemporánea de un conocimiento ancestral. «Cuando rehabilitaron el Palacio Episcopal de Orihuela, descubrieron que estaba hecho con caña y palmera», cuenta. «Eso demuestra que estos materiales ya funcionaban. Lo que hacemos nosotros es actualizarlos con tecnología moderna y visión ecológica».

Sostenibilidad real

En un mercado donde muchas soluciones «verdes» pecan de superficialidad o greenwashing, Tarevé se posiciona con argumentos sólidos. A diferencia del poliestireno —derivado del petróleo y altamente inflamable— o la lana de roca —reciclable, pero costosa y contaminante en su producción—, los paneles de Tarevé ofrecen una alternativa sin emisiones, reciclable y biodegradable. Además, su proceso de fabricación conlleva un consumo energético mínimo y ningún uso de químicos tóxicos.

«Europa ya ha marcado el camino: para 2028 todos los edificios públicos deberán ser de cero emisiones, y para 2030, lo serán todas las nuevas construcciones», recuerda Ferrández. «Nuestra solución no solo se adelanta a esa regulación, sino que transforma un residuo en una oportunidad».