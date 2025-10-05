La evolución de la Venida de la Virgen de Elche, bajo el prisma artístico de Juan Ródenas

«Trazos de la Venida de la Virgen a Elche y de su ciudad» es el título del último libro de Juan Ródenas, médico y escritor ilicitano afincado en Barcelona que trata de divulgar a través de múltiples dibujos y referencias históricas la tradición ilicitana en la que la Maredéu es la protagonista. La presentación de esta obra, que está promovida por el empresario Tomás Sanchiz, será el jueves 16 de octubre 2025 a las 19 horas en la sede del Colegio de Abogados de Elche.

En el acto el autor estará acompañado del expresidente del Patronato del Misteri, Fernando García Pomares, del propio Sanchiz como patrocinador e impulsor, y del archivero de la Festa, Joan Castaño, quien corre además con el prólogo en el que definió este trabajo como «un libro que nos adentra en la tradición de la Venida de la Virgen a través de trazos, de dibujos realizados por el autor dentro de otra de las diversas facetas de su clara vocación humanística».

De los más del centenar de ejemplares que se han editado en una primera edición, una parte estará a la venta en la Librería Ali i truc y los beneficios se destinarán a la Virgen de la Asunción.

El escritor Juan Ródenas con un ejemplar de su último libro sobre la Venida de la Virgen de Elche / INFORMACIÓN

Leyendas

En la primera parte del libro se muestra de una forma muy visual la leyenda de la milagrosa aparición de la imagen de la patrona así como del consueta que remonta al lejano 29 de diciembre de 1370. Así, entre los primeros dibujos cobra vida el guardacostas Francesc Cantó y el arca que contenía la imagen con la enigmática inscripción «Sóc per a Elx».

En esta muestra visual el autor también homenajea algunos rincones de la ciudad que fueron escenarios de sus vivencias de la infancia, y que actualmente solo quedan en su memoria porque han quedado totalmente transformados como la casa de la Tía Casimira, origen de la actual sede de la Venida, así como símbolos ilicitanos como los huertos de palmeras, el Misteri d’Elx y la Dama.

La segunda parte del libro es una secuencia gráfica de la Venida de la Virgen con imágenes de diferentes momentos: la representación en la playa del Tamarit, la romería por el camino viejo de Santa Pola hasta llegar al huerto de les Puertas Encarnadas, la carrera de Cantó o la procesión del día 29 de diciembre.

Carrera

A los dibujos Rodenas añade textos propios y tomados de otros autores para explicar lo que está viendo el lector. El escritor, que ha estado muy ligado a la Festa, llegando a ser Caballero electo del Misteri en 1982 e Ilicitano Ausente distinguido, explica a INFORMACIÓN que para él este trabajo es consecuencia de su amor por Elche, y por tanto un regalo a su ciudad y a los ilicitanos a través de su arte, teniendo en cuenta que a lo largo de las décadas ha llegado a exponer sus acuarelas en distintos territorios del país como Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco o las Islas Baleares y ha escrito una veintena de libros.