El CEU portará el portaestandarte del Misteri junto a una periodista y un cantor en el cierre del Año Jubilar de Elche

Las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx, con ocasión del Año Jubilar, que conmemora el 75 aniversario del dogma de la Asunción, ya conocen quiénes son los cargos elegidos por el Patronato para este honor. Como es tradicional, la presentación, que ha supuesto el regreso a la actividad del presidente ejecutivo, Francisco Borja Miralles, tras una convalecencia desde agosto, ha tenido lugar en la Casa de la Festa este lunes. "Estoy muy emocionado porque en agosto tuve un percance y estar hoy de pie en la Casa de la Festa me llena de emoción y orgullo". Se trata del doctor en Derecho y vicerrector de Internacionalización de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Álvaro Antón, de la periodista Cristina Medina y del cantor y palmerero José Soto Vicente. El alcalde, Pablo Ruz, excusó su asistencia al acto.

Álvaro Antón, vicerrector de la UCH-CEU / Áxel Álvarez

Borja, en la presentación, recordó que estas designaciones son "uno de los actos más simbólicos porque representan el reconocimiento que La Festa hace a aquellas personas que, por su trayectoria y vinculación, reflejan valores esenciales para la difusión y transmisión". Añadió que la designación, el pasado día 23, fue por unanimidad y glosó la figura de los elegidos, "Tres nombres que encarnan tres pilares fundamentales en el presente y el futuro del Misteri. La Universidad, la comunicación y la propia Capella". El presidente remarcó que Álvaro Antón, desde su responsabilidad de la CEU, "ha impulsado que estudiantes y profesorado de la Universidad puedan asistir a las representaciones, gestionando directamente la compra de entradas y poniéndolas a disposición de su comunidad universitaria. Gracias a esa iniciativa de Álvaro, centenarios de jóvenes han podido acercarse y conocer de primera mano a Festa, reforzando así el vínculo entre la universidad y el tejido.

Ámbito académico

Un compromiso que se ha visto renovado recientemente por la presencia de la Capella en un concierto celebrado en el CEU de Valencia, que permitió difundir nuestra tradición en un ámbito académico. Dijo el nuevo caballero portaestandarte que "creo que la relación de esta tripleta ha sido pensada para reflejar precisamente tres patas más importantes en que la Festa siga viva, como puede ser su difusión, su estudio, su análisis y sobre todo la transmisión de la tradición, vivirlo, formar parte de la familia de una forma activa. Hay pocos regalos, pocos honores, que puedan despertar tantas cosas dentro de una persona. No es solo un honor, es algo más. Es traer muchos recuerdos a la cabeza de inmediato, traer el pasado al presente, traerte gente que ya no está escuchando, verlos cómo te llaman en el Misteri, como te explicaban cada una de las partes con el cariño que lo hacían. Volver a verlos es algo que solo el Misteri y tradiciones como el Misteri, pueden hacer y que te nombren (caballero portaestandarte) es algo que te emociona a ti, emociona a tu madre tanto y que emociona a gente que ya no está aquí y que la sientes y que vuelves a notarla". Anecdótico fue que, con 8 años, entró en la Escolanía, siendo mestre Manuel Ramos, "el oído no ha sido quizá la mejor habilidad que he tenido. Me acuerdo de esos primeros días y el mestre sobre el piano. Abandoné elegantemente la Escolanía, pero eso no hizo que mi cariño, mi amor por el Misterio se redujera. En nada, al revés. Entendí que si no podía cantar, había otras formas de participar y de vivirlo. Y así lo he entendido siempre. Cuando he tenido la oportunidad, con todo el orgullo, todo el amor, he explicado en inglés, chino o japonés que este patrimonio nuestro es de la Humanidad".

La periodista Cristina Medina se dirige a los medios y patronos en la presentación / Áxel Álvarez

Radio

Sobre la periodista Cristina Medina, directora adjunta de Radio Elche-Cadena recordó el presidente ejecutivo que tiene "una trayectoria vinculada desde muy joven a los medios de comunicación. Desde hace más de 20 años es la responsable de la retransmisión en directo del Misteri el día 13 de agosto. Una tradición (la de la emisora) que supera ya los 90 años de edad y que ha permitido que La Festa llegue a los hogares de miles de personas". Recordó que la emisora de la Familia Garrigós, "siempre ha cuidado especialmente el Misteri. Comparte nuestras notas de prensa, ofrece entrevistas, noticias, programas especiales y lo hace difundiendo con cercanía y rigor la esencia de La Festa. Cristina encarna ese compromiso personal y profesional que desde los medios de comunicación ha mantenido viva la presencia del Misteri en la vida social y cultural de nuestra ciudad". La nueva electa dijo en su turno que "el Misteri es un compromiso colectivo y desde ese enfoque es desde el que yo quiero vivir estas representaciones. Es el compromiso mío personal y el compromiso profesional". Recordó que la retransmisión que desde hace 90 años hace la emisora en la que trabaja, "es la banda sonora del Misteri cada 13 de agosto, mientras preparamos la horchata, la sandía y todo lo que estamos preparando para vivir la noche del albà (...) El Misteri va más allá de mi de mi trabajo, porque como compromiso personal, como ilicitana, tengo un compromiso que es el que tenemos todos de mantener y de trasladar a las siguientes generaciones. En mi caso, quiero agradecérselo especialmente a mi familia, pero también y especialmente a mi yaya Margarita, que fue la primera persona que siendo muy pequeña me trajo el día de la Prova de l'Àngel a ver el misterio y aquello entró en mí. Estuvimos dándole la lata toda la tarde a mi yaya y cantándole".

Palmerero y cantor

Por último, de José Soto Vicente, dijo añadió Borja que había sido cantor de la Capella del Misteri durante más de cuatro décadas. "¿Conociste a mi padre?", le preguntó en tono franco Borja, rompiendo el protocolo del acto. "Recién jubilado de las tablas, ha interpretado papeles en la Judiada y en el Apostolado, dejando huella en numerosas generaciones. Añadió que fue obrero del calzado y palmerero de profesión, compaginó siempre su vida laboral con la dedicación al Misteri, ejemplo de compromiso constante y de fidelidad también a La Festa. En tu persona reconocemos la entrega de todos los cantores que, con esfuerzo y disciplina, ha tenido la Capella, garantizado que la representación llegue con la misma fuerza y autenticidad a nuestros días". Soto, un hombre humilde, dijo que su palabra siempre fue cantar y agradeció al nombramiento, viéndose abrumado por la responsabilidad.

Patronos, electos y la edil de Cultura, durante la presentación del caballero portaestandarte y los electos del Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Borja concluyó asegurando que los tres elegidos eran "vértices de un mismo triángulo que asegura la difusión, la investigación y la pervivencia de La Festa. Asumen con su presencia ese reconocimiento En nombre de la Junta Rectora, agradezco sinceramente a los tres su aceptación y su compromiso. La Festa es, ante todo, un patrimonio colectivo y sus fuerzas residen en que tantas personas desde distintos ámbitos la sientan como propia y trabajen por ella". La edil de Cultura, Irene Ruiz cerró el acto, "lo más importante hoy es reconocer los valores que tienen los electos y darles la enhorabuena. El Misteri nos vuelve a unir a un pueblo. Estamos a las puertas de una representación extraordinaria, de un año extraordinario que estamos conmemorando"