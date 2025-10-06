Los ilicitanos usan un 21% más el contenedor marrón
El Ayuntamiento de Elche implanta al 100% la fracción orgánica, que estaba pendiente en polígonos y en el parque agroalimentario, y diseña ocho rutas de recogida
Los vecinos de Elche utilizan un 21% más el contenedor marrón donde irían todos los restos de comida o incluso corchos y cerillas. El incremento se debe no exclusivamente a que haya aumentado la concienciación ciudadana para saber separar residuos, si no también a que el Ayuntamiento y la UTE han ido completando gradualmente la fracción orgánica y este lunes confirmó que se ha culminado en su totalidad el plan de implantación de estos contenedores en barrios y pedanías.
Polígonos
Los polígonos industriales han sido los últimos en incorporarse a este nuevo servicio, entre ellos el Parque Empresarial, donde ha comenzado a prestarse este servicio desde el día 1 de octubre. En este nuevo trazado también se han incluido los polígonos de Carrús y Parque Agroalimentario La Alcudia, entre otros. En total hay más de un millar de depósitos instalados en el término municipal y se han establecido ocho rutas para recoger este tipo de residuos.
Pedanías
Durante el verano quedaron cubiertas todas las pedanías al completarse la instalación de contenedores marrones en las partidas pendientes: Ferriol y Altabix, y las urbanizaciones de Bonavista, La Galia y Los Limoneros, desde el mes de junio; y Vallongas, Santa Ana, Saladas, Jubalcoy, Maitino y las urbanizaciones de Buenos Aires y Torre Azul, a partir de julio.
A nivel municipal indican que la UTE ha adelantado unos meses esta puesta en marcha ya que la finalización de la infraestructura estaba prevista para mayo de 2026, es decir, durante el quinto año de contrato.
Datos
El impacto de la fracción ha sido positivo. En 2024 se recogió un 35% más de residuos orgánicos que durante el año anterior y en lo que va de 2025 la cantidad ha superado en un 21% a la registrada en el mismo periodo del pasado año.
La recogida de esta fracción en pedanías se realiza en horario de mañana y en el casco urbano, en horario nocturno. Los contenedores, excepto los del centro histórico y el barrio del Raval, son de carga lateral de 2.000 litros de capacidad y se caracterizan por ser de color marrón. En ellos se pueden depositar restos de comida, fruta y verdura, carne y pescado, posos de café e infusiones, pequeños restos de jardinería, papel de cocina, servilletas sucias, cáscaras de huevo, marisco y frutos secos, así como corchos, cerillas y serrín.
