Compromís anuncia una campaña por el cambio climático en las escuelas y contra los recortes

Compromís ha desplegado en Elche este lunes una lona gigante con el lema ‘Mazón dimisión’ en señal de protesta por el abandono absoluto de los servicios públicos y especialmente de la educación pública en la capital del Baix Vinalopó. La acción ha estado encabezada por el diputado de Compromís por las comarcas de Alicante y portavoz de Educación de los valencianistas en Les Corts Valencianes, Gerard Fullana, junto con la portavoz municipal de la coalición en Elche, Esther Díez.

La portavoz del grupo municipal Compromís per Elx, Esther Díez, ha destacado que “en nuestro municipio hemos pasado de grandes avances y una dotación presupuestaria extraordinaria en materia educativa durante las anteriores legislaturas, a una evidente parálisis y retroceso. No presupuestar nada nuevo en 4 años implica que el próximo gobierno de la Generalitat, en el que estará Compromís, tendrá que presupuestar el doble”.

“Elche está sufriendo una serie de retrocesos graves en materia educativa, que van desde los recortes de profesorado hasta la negativa a seguir mejorando y construyendo infraestructuras escolares necesarias, pasando por la necesidad de adecuar las aulas a los efectos del cambio climático. Por todo ello hemos presentado una Proposición No de Ley en Les Corts Valencianes reivindicando todo lo que las ilicitanas y los ilicitanos necesitan en materia educativa”, ha afirmado el diputado Gerard Fullana.

Bloqueo de Mazón en la planificación de nuevas obras educativas en Elx

Gerard Fullana ha constatado que “en Elx no se ha planificado ninguna mejora ni construcción educativa nueva en más de 2 años de gobierno de Mazón. Todo lo que se está construyendo es heredado de la Conselleria de Educación que lideró Compromís durante 8 años”.

El diputado de Compromís ha recordado que “con Compromís en la Generalitat planificamos 17 obras en Elx por cerca de 40 millones de euros, de las cuales ahora ya hay 13 terminadas y 4 en marcha”. En esta línea, Esther Díez ha señalado que “los gobiernos local y autonómico no han sido capaces de avanzar en la ejecución del Conservatorio ni de tramitar una siguiente fase que incluya la reforma y ampliación de los institutos de Elche”.

Cabe recordar que la construcción del nuevo Conservatorio de Música de Elx está totalmente paralizada por parte del gobierno de Mazón, ya que desde que gobierna el PP en la Generalitat y PP y Vox en Elx, no se ha avanzado para adjudicar los fondos económicos necesarios a través del programa Edificant.

Obras

En este sentido, Gerard Fullana ha advertido que “posiblemente ahora dirán que Edificant no funciona, cuando en Elche se han hecho 11 obras de ampliaciones, mejoras y construcciones de centros educativos con este programa y hay 3 más en marcha, programadas y con todos los trámites iniciados por el Botànic. Lo advertimos porque quizá ahora se les ocurra decir que la gente no debe preocuparse y que las nuevas obras las hará directamente la Conselleria. Pues bien, ya advertimos que por esa vía no habrá ni Conservatorio ni reformas de institutos en Elx. Una prueba de ello es que en el 66% de los centros que la Conselleria tiene presupuestados para construir directamente, la ejecución es del 0 %, y eso es gravísimo”.

Campaña para reivindicar aulas y patios adecuados al cambio climático

Los representantes de Compromís han incidido en los problemas que se están intensificando en los centros educativos respecto a las temperaturas y los episodios meteorológicos consecuencia del cambio climático.

Esther Díez ha comentado que “esta debía ser la legislatura en la que avanzáramos en cuestiones clave como la climatización de los centros educativos a través de los fondos de la Generalitat, pero tenemos un alcalde incapaz de reivindicar ante Carlos Mazón las urgencias de nuestra comunidad educativa”.

Por su parte, Gerard Fullana ha anunciado que “estamos preparando una campaña, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, centrada en exigir la necesidad de un plan de choque específico y potente destinado a paliar los efectos del cambio climático en las instalaciones educativas, que presentaremos durante este curso escolar. Estamos preparando una propuesta que implicará a la Diputación de Alicante para climatizar las aulas y ayudar a los ayuntamientos a afrontar los gastos de mantenimiento”.

Recortes educativos en Elche: profesorado, bajas y programas de cualificación básica

Los representantes de Compromís han alertado también de los “inaceptables recortes de profesorado de refuerzo en los institutos públicos de Elche”. Con la información de la que dispone Compromís, facilitada por la Conselleria de Educación, el gobierno de Mazón ha recortado 41 profesores y profesoras de refuerzo de 12 institutos públicos de Elx. “De 67 docentes de refuerzo se ha pasado a 26 este curso, una bajada dramática del 61 %”, ha destacado el diputado Fullana.

Los IES que han perdido profesorado de refuerzo son: Sixto Marco, Asunción de Nuestra Señora, Carrús, Pedro Ibarra Ruiz, Montserrat Roig, Tirant lo Blanch, Severo Ochoa, Cayetano Sempere, Nit de l’Albà, Misteri d’Elx y Periodista Vicente Verdú. Asimismo, Gerard Fullana ha explicado que “el inicio de curso en Elx ha estado marcado por la falta de cobertura del 85% de las bajas del profesorado durante las primeras semanas y por un problema aún candente: el gobierno de Mazón no está concediendo permisos a los y las docentes que tienen hijos o hijas con enfermedades graves. Su falta de planificación no tiene límites”.

Fullana y Díez, este lunes en Elche / INFORMACIÓN

Responsabilidad

“Otro tema muy preocupante es que hace un mes que comenzó el curso y no se han iniciado los programas de formación de cualificación básica en Elx. Esto no había pasado nunca y es una falta de responsabilidad absoluta porque se priva de la oportunidad de formarse a jóvenes que necesitan una segunda oportunidad formativa, favorecer que continúen con una FP y estén cualificados para el mercado laboral”, ha comentado Fullana.

Los PFQB los organizan ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, con las ayudas que convoca la Dirección General de FP de la Conselleria de Educación. Este curso aún no se han convocado las ayudas para activar la formación. En el caso de Elche, el ayuntamiento recibió el curso pasado una ayuda de 44.696 euros para poner en marcha el curso de Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica. “Este año no se ha hecho nada todavía, no se ha recibido el dinero y el ayuntamiento no ha reivindicado absolutamente nada; ni Conselleria ni consistorio dan explicaciones”, han concluido los representantes de Compromís.