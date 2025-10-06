Brotes verdes para el derribo del primer bloque en ruinas de San Antón

"No vais a ver una bola derribar el edificio, la bola no va a venir", de esta forma tan gráfica explicó el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, la lentitud que tendrán los trabajos de derrumbe del primer bloque en ruinas del barrio de San Antón, en Elche, que podrían comenzar en las próximas semanas cuando el Ayuntamiento esperaba haberlo hecho a comienzos de año. El responsable, que ha tenido que resolver una enorme serie de vicisitudes en los últimos meses porque la idea municipal es echar abajo al menos cuatro y se ha encontrado con viviendas ocupadas, propietarios que no querían abandonarlo y otros que están pendientes de lanzamiento judicial, no las tenía todas consigo de cuándo comenzarían.

Martínez añadió que el edificio se tiene que desmontar pieza a pieza porque una condición del contrato es la recuperación de los materiales para su reciclaje. "Va a ser todo manual", vino a decir, porque hay que retirar, una a una, las ventanas, puertas, cristales, "va a ser un proceso minucioso", aseguró, aunque lo importante es que empiece. Concretamente, se trata del bloque 11, que ya ha sido entregado a la empresa para que proceda al inicio de los trabajos. "El plazo para derribar un bloque de estas características está en los tres meses, aproximadamente, o un poquito más, y ya sabéis que hay que pedir la autorización para el fibrocemento, pero mientras tanto se va a hacer como con el Mercado, se va desmontando mientras llegar (el permiso) y que tardará unos tres meses".

Antonio Martínez, entre Francisco Soler y Pablo Ruz, este lunes en Elche / INFORMACIÓN

A vueltas con el Mercado En el consejo de administración de Pimesa también se habló este lunes de la marcha de las obras del Mercado Central que, al menos desde fuera, dan la sensación de ir a paso lento porque ni se han hecho la catas ni se ha retirado las uralitas. Los responsables municipales, a preguntas de los ediles de la oposición, no aclararon si será necesario una modificación del proyecto para el refuerzo de los pilares, algo que se descubrió el pasado mes de julio. Tampoco hay autorización para la retirada del material cancerígeno, pero esta operación, al parecer, no se realizará hasta tener garantías de seguridad en el edificio con el citado refuerzo.

Nuevo bloque

El alcalde, Pablo Ruz, también se refirió a la construcción del bloque anunciado en San Antón, proyecto que nació la pasada primavera a raíz del desalojo de otro bloque en el que aparecieron grietas. Según el regidor, en las próximas semanas se va a cerrar el convenio con la Generalitat Valenciana y a la que esperan se sume también las ayudas del Ministerio de la Vivienda, dinero que en cualquier caso tendría que aportarse el próximo año. El inmueble se situará en la parcela que se sitúa entre la fuente de la antigua ronda, el colegio Carlos III y el barrio de Los Palmerales.