El festival Oasis en Elche y el partido España-Georgia movilizarán a 200 policías

Hasta 200 policías locales estarán desplegados este fin de semana en Elche, principalmente, por dos grandes acontecimientos: el festival Oasis en la UMH y el partido de la Selección Española de Fútbol contra Geogia en el estadio Martínez Valero.

Y es que el Ayuntamiento estima que habrá un movimiento de más de 50.000 personas por ambos eventos multitudinarios, además de la Fireta del Camp d'Elx y la fiesta por el Día de la Hispanidad. Así lo apuntó este lunes el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, acompañado del comisario jefe José Eugenio Medina y el coordinador de Emergencias, Jesús Andreu.

Parkings disuasorios

En previsión de la gran afluencia de personas que se espera, a nivel municipal se pondrán en marcha autobuses lanzadera y habrá refuerzo de líneas urbanas para evitar que se colapse el centro, aunque desde el Ejecutivo de PP y Vox emplazan a dar más detalles en los próximos días. Se habilitarán, además, párkings disuasorios en zonas como las inmediaciones del camino del Pantano para cubrir la alta demanda de plazas, mientras que los autobuses permitirán acercar a estos usuarios desde el extrarradio.

Esta respuesta municipal vendría a solventar la falta de estacionamiento que se viene detectando en los últimos días, teniendo en cuenta que el 28 de septiembre se cortó parcialmente el parking de la UMH, que es el lugar por excelencia que usan estudiantes y trabajadores para dejar el coche, para el montaje del festival Oasis Elche Music Fest y esta semana ya está completamente inhabilitado todo el estacionamiento principal de la universidad.

Con lo que las únicas zonas disponibles cercanas serían el parking de La Galia o el de la Escuela Oficial de Idiomas, que ahora ya no están conectados, así como el solar donde se proyecta el futuro Palacio de Congresos.

Puertas abiertas

En cuanto a la seguridad, los efectivos policiales iniciarán el dispositivo pasadas las 15 horas el viernes y sábado, 10 y 11 de octubre, frente a la estación de autobuses, en vista de que el festival abrirá las puertas las 16.30 horas y habrá conciertos entre las 18 y las 03.30 horas que reunirán a unas 12.500 personas cada jornada

El sábado 11 de octubre a las 20.45 horas el estadio Martínez Valero acogerá el encuentro entre España y Georgia, “un evento que ha colgado el cartel de completo y que atraerá a unas 30.000 personas, con una Fan Zone organizada por la Real Federación Española de Fútbolen la Plaza de Baix”, destacó el edil.

Tráfico

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local, José Eugenio Medina, explicó que de los 200 agentes desplegados, medio centenar se centrarán en la regulación del tráfico y 150 en la seguridad ciudadana y el orden público, de la misma forma que también estará operativa la unidad de medios aéreos y la canina, y estarán coordinados por las distintas fuerzas policiales.

El servicio de Protección Civil prestará cobertura, así como asistencia sanitaria en las zonas de mayor afluencia, como el entorno del festival y la Fireta.

Habrá equipos fijos en la zona del festival, en la Fan Zone de la Plaza de Baix y en los principales puntos de actividad, así como patrullas dinámicas que cubrirán la Fiesta de la Hispanidad, la Fireta y los accesos al Oasis Music Fest incluyendo la zona Renfe, el Conservatorio y el Camino del Pantano, que permanecerá cerrado al tráfico para garantizar la seguridad peatonal, indican desde la Policía Local.

El edil Claudio Guilabert con el comisario José Eugenio Medicina y el encargado de Emergencias Jesús Andreu / INFORMACIÓN

Ir a pie

Jesús Andreu, coordinador de Emergencias de la Policía Local, recomendó a la población que ante este fin de semana tan intento procuren acudir a pie o en transporte público tanto a la Fireta del Camp d’Elx como a la Fan Zone o al recinto de conciertos, ya que se prevé la llegada de miles de personas desde otras localidades.

También piden a la ciiudadanía que que utilice vías alternativas como el Puente del Bimil·lenari, la Avenida de la Unesco o la EL-20 para acceder al estadio, y que sigan las indicaciones de la Policía Local, con las vías alternativas y posibles cortes, que se difundirán en tiempo real a través de las redes sociales municipales.