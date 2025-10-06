La Denominación de Origen de la granada mollar cierra la puerta, por ahora, a incluir más variedades

Que la granada mollar de Elche es única por su sabor dulce es innegable, aunque a la vista por fuera no tiene un color rojo rubí intenso que se lleve todas las atenciones, pero, ¿Qué pasaría si existiera una versión mejorada con estos genes de reina? Lo cierto es que desde hace dos décadas se viene investigando para conseguir las mejores variedades del fruto con tal de dar un salto en la rentabilidad del agricultor con una evolución del producto que atrape por fuera y siga siendo sabroso en su interior.

Desde la Estación Experimental Agraria han conseguido dar todo este tiempo con ejemplares que podrían tener un encaje comercial bueno como es la variedad rugalate, un híbrido que comparte un 50% de su ADN con la mollar y que a través del cruzamiento y la polinización dirigida con otras variedades dan como resultado una granada con piel con un tono más rojo intenso, mayor acidez, huesos algo más duros que mejorarían su conservación y que, en términos generales, mantendrían la calidad interna de la granada matriz, que es la protegida por la Denominación de Origen Protegida, como expone Julián Bartual, director de la estación experimental.

Recolecta de granadas de variedades tempranas en el Camp d'Elx durante estos días / Matias Segarra

El profesional es consciente de que por más pruebas que se hagan la variedad perfecta no existe, aunque sí que se ha logrado afinar al máximo acotando con el paso de los años la muestra de ejemplares con características idóneas para adaptarse al medio y a las tendencias actuales del mercado.

Compatible

«La cuestión no es que pueda mejorar la mollar de Elche pero sí que sea compatible en características y que tengan la ventaja en la conservación desde el punto de vista sensorial». Bartual sostiene, también que han defendido desde el origen a la mollar «pero también que el agricultor tenga posibilidad de cultivo rentable». En cuanto a variedades como la rugalate citada, explican que se está cultivando desde 2017 cuando los viveros pidieron autorización para que pudiera comercializarse , e incluso exponen que sería positivo que la DOP avalase otras variedades cultivadas en Elche para entrar en la marca protegida ya que sostienen que sería viable y necesario para dar una visión actual.

Si bien, desde el consejo regulador cierran la puerta, por ahora, a que puedan incluirse hibridaciones bajo el paraguas de la DOP y niegan que se hayan hecho intentos para modificar los pliegos en los últimos tiempos, señalando, igualmente, que ese supuesto conllevaría un largo proceso administrativo.

Detalles técnicos

Tal y como se extrae de este documento técnico registrado en la Unión Europea y la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, el único producto amparado por la DOP es el fruto de la especie Punica Granatum L., que procede de la variedad Mollar, de las categorías Extra y I definidas en la Norma del Codex para la granada. Se caracteriza por su equilibrio entre acidez y azúcares, por tener una coloración exterior del amarillo crema al rojo y por la composición antociánica de los arilos que le proporciona del color rosa intenso al rojo.

A diferencia de otras variedades como la Acco, tastem, wonderful o valenciana, la mollar necesita pasar unos controles más exhaustivos desde la recolecta, siempre a través de medios mecánicos y en el envasado, donde se tiene que realizar una rigurosa selección. Será en esta fase donde se conocerá qué volumen pasa todos los filtros y el nivel de destrío. n