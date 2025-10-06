La fiesta de la Hispanidad en Elche tendrá de pregonera a una abogada que trabajó para la ONU

María Auxiliadora Guilarte, abogada venezolana experta en migración y arraigada en Elche desde 2018, será la pregonera de la primera fiesta de la Hispanidad de la Comunidad Valenciana en Elche, una celebración impulsada por la Generalitat que también lugar en las capitales de provincia a nivel autonómico y que a nivel local cuenta también con apoyo del Ayuntamiento, que ha elegido a este cargo y además pone a disposición las instalaciones municipales para conmemorar el 12 de octubre.

'Aquí como en casa' es el lema de un programa de actividades que se extenderán del 10 al 12 de octubre y que incluyen a Elche, “dándole el valor y sitio que le corresponde en la Comunidad Valenciana”, como destacó la edil de Participación Loli Serna. Entre la oferta constan bailes, desfiles folclóricos, actuaciones musicales, el pregón así como los actos de apertura y clausura que serán simultáneos en las cuatro ciudades.

Encuentro cultural

Según Serna, esta iniciativa pretende ser un espacio de encuentro cultural, de promoción de valores como la libertad y la convivencia y un homenaje a todas aquellas personas, migrantes hispanos, "que un día vinieron a esta comunidad con sus familias en busca de un sueño.

La Plaza Francesc Cantó, en la Avenida de Novelda, será el epicentro de la celebración. El pregón abrirá el 10 los actos a partir de las 20 horas, mientras que después actuará un Dj y se sucederán bailes latinos hasta las 22.30 horas.

Colectivos

El sábado 11, de 12 a 14 horas tendrán lugar actos de Folclore Hispano con la participación de entidades civiles y de la comunidad hispana a cargo de los grupos nacionales de Ecuador-Grupo Abya Yala, Colombia-Asociación Mon Jove, Venezuela Asociación AMASVE, Argentina-Grupo AFAA Raices Gauchas, Paraguay-Grupo Folclore Panamby Jeroky, Asociación Casa Chile, Bolivia-Corazón de América, Ecuador Asociación Americamanta.

Ya por la tarde, 18 a 19 horas, habrá sesión de masterclass de salsa, bachata y tango y después actuación del grupo Combo Alicante sobre géneros de música hispana.

Clausura

La clausura será el 12 al mediodía mientras que un concierto a cargo de la Sociedad Musical La Paz de interpretación de autores hispanos, de 12.30 a 13.30 horas. Desde la concejalía apuntan que la intención es que el evento se consolide en futuras ediciones y que incluso se le de más promoción para llegar a más colectivos de la ciudad.

Derechos humanos

En cuanto a la pregonera, designada por el Ayuntamiento, se trata de una abogada experta en derechos humanos que ha dedicado parte de su trayectoria profesional en Nueva York, hasta que regresó a su tierra natal, Venezuela en 2007. En 2018 llegó a Elche después de que lo hicieran sus hijos para estudiar, y ha llevado su profesión por diferentes lugares como Italia y Suiza.

Guilarte ha trabajado el tema de los derechos humanos en reconocidas instituciones, participando en el Consejo de Derechos Humanos, en los Comités de expertos de los Órganos de Tratados del Sistema Universal en las Naciones Unidas, con temas de torturas, derechos de los niños, derechos de la mujer, derechos económicos sociales y culturales o derecho de los migrantes.

Hoy en día realiza desde Elche principalmente y otras ciudades de España, acciones en apoyo a distintos grupos, creando espacios, y asociaciones que contribuyen a tener una sociedad civil organizada y facilitar la inserción social.