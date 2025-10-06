Las últimas lluvias impulsan la granada mollar de Elche al ganar un 25% de calibre tras el verano

Una remontada a tiempo por la que la granada mollar de Elche llegará a los hogares con más peso del que se esperaba y es que podría decirse que se cumple con ese refrán de «días de lluvia, días de fortuna». Si el pronóstico para la campaña de este 2025 era optimista por parte de los productores al haberle ganado la batalla a la plaga de trips, las últimas precipitaciones de finales de septiembre que dejaron más de 40 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la ciudad han servido de revulsivo para el dulce fruto con Denominación de Origen Protegida (DOP).

En el terreno las lluvias se han notado al permitir que en la fase final de crecimiento antes de la recolecta, que se espera a partir de hoy, el calibre de esta variedad haya podido crecer hasta un 25% con respecto a las semanas anteriores al chaparrón, con lo que cada ejemplar pasaría de media de 300 a unos 350 gramos con lo que mayoritariamente se superarían los 125 gramos, el mínimo para que el producto pueda llevar el sello de calidad.

"Una bendición"

Desde la cooperativa Cambayas manifiestan que esta diferencia de gramaje tendrá un impacto positivo en el mercado porque «últimamente los calibres pequeños no los quiere nadie, se reclaman frutas muy gordas porque muchos países venden por piezas», expone José Manuel Blasco, director técnico, que matiza, al tiempo, que el tamaño esta campaña será algo inferior al de la anterior cuando el fruto tuvo una talla tan considerable que se salía de lo habitual. Para el profesional las precipitaciones han venido como una bendición «porque es una fruta que lleva todo el verano sufriendo el calor, con la tierra muy seca, y los árboles se han limpiado».

Esta mejora gracias a las condiciones meteorológicas de los últimos días compensará en parte la merma que se espera por afecciones a causa del sol y las temperaturas extremas de este pasado verano, que incidieron negativamente sobre el fruto. En agosto la DOP apuntaba a que un 15% de la producción no podría tener encaje comercial porque la granada estaba soleada (con manchas por la fuerte radiación solar), con lo que buena parte iría para la industria del zumo donde el agricultor no rentabiliza los kilos. Sobre esta situación, desde la cooperativa elevan a un 20 y hasta un 30% de kilos dañados por el sol que han terminado en el suelo.

Embolsado

El sector lleva años detrás de fórmulas para proteger al fruto de los efectos del cambio climático. Si bien, y pese a las múltiples investigaciones, se ha pasado de experimentar con minerales arcillosos como el caolín para revestir la piel con tal de aplacar la incidencia de los rayos del sol.

Granada mollar de Elche días antes de la recolecta este otoño / Matias Segarra

Si bien, se terminó desechando esta aplicación porque conforme crece la granada hay partes que se vuelven a quedar descubiertas. En los últimos tiempos también se llegó a estudiar la implantación del recubrimiento de granadas con embolsado por unidad, como ocurre con los racimos de uvas, aunque desde el sector agrícola lo ven inviable por los altos costes y por el hecho de que de esa manera el fruto tampoco llegaría a tener la coloración necesaria para que sea atractivo en el mercado, apunta Pedro Valero, presidente de Asaja Elche y vicepresidente del consejo regulador, quien es consciente de que en los tiempos que corren el consumidor llega a guiarse más por la estética que por lo que hay dentro del fruto.

A pesar de las afecciones que llegan a tener estos cultivos, y aunque todavía no se ha producido el corte del fruto ni ha pasado por los canales de preparación para la exportación, lo que se ve en el árbol hasta la fecha es que la granada que llegará a la mesa es de buena calidad.

Exportación

Sólo en la cooperativa de Cambayas esperan recibir siete millones de kilos en las próximas semanas. El 40% quedará en España y 60% se exportará al extranjero con Francia nuevamente a la cabeza, que llega absorber un 20% del mercado internacional, mientras que la joya de la corona ilicitana llegará también a Reino Unido, Alemania, Escandinavia, Holanda o Canadá con el reto de entrar a otros países a los que no se suele enviar porque tienen exigencias de calidad muy elevadas, apunta Blasco.

La cooperativa mantiene el pulso con 600 hectáreas de 300 socios que posibilitan una producción estable porque siempre se procura que ante bajas en el número de socios se reponga el número con nuevos interesados. Eso sí, alertan desde Cambayas que uno de los riesgos en el futuro es la falta de relevo generacional y detectan que cuando las plantaciones son muy antiguas hay agricultores que las terminan abandonando. Del total de cooperativistas, la mitad tiene más de 65 años, apenas un 20% entre los 20 y los 40 años, el mismo porcentaje que la franja entre los 40 y los 60 años.

Extensiones

La Denominación de Origen Registrada tiene registradas hasta la fecha 861 hectáreas de granada mollar con unos 400 productores a lo largo de 40 municipios. Aunque el plazo de inscripción finalizaba a finales de septiembre explican desde la DOP que durante el mes de octubre se podrán adherir parcelas nuevas siempre y cuando la producción aún esté en el campo y así lo soliciten las empresas comercializadoras dentro de la marca protegida.

Por sectores, Elche concentra la producción de granada mollar con 636 hectáreas, seguida de Crevillent que alberga una extensión próxima a las 70. El resto de plantaciones se extienden por el resto de la provincia, con 14 hectáreas en Alicante. La Vega Baja concentra la segunda mayor área con San Isidro a la cabeza con 37 hectáreas, seguida de Albatera con 34; 19 en Orihuela y 13 en Callosa de Segura.

El resto de cultivos, con menos de diez hectáreas por municipios, están entre Catral, Formentera del Segura, Dolores, Catral y Cox. En Santa Pola la granada mollar está repartida en unas cinco hectáreas amparadas por el consejo regulador.