Del pacto de paz a la devoción por San Francisco de Asís en Crevillent

Crevillent se despertó este 6 de octubre con los retruenos de un Alardo que avisaba que el día grande de las fiestas de Moros y Cristianos sabía a despedida. La multitudinaria jornada tuvo momentos para todo en una mezcla entre algarabía, recogimiento, historia e incluso recuerdo a quienes ya no están.

Por la mañana, y después de la ofrenda floral en honor a San Francisco de Asís se produjo el traslado en romería de la imagen hacia la Parroquia de la Santísima Trinidad. Durante la mañana se ofició también la tradicional misa cantada desde Nuestra Señora de Belén que destacó por la participación de la Banda Unión Musical, el Orfeón Crevillentino y el Coro Voces Graves que se completó con la interpretación del Himno a la Festa bajo la dirección de Ramón Mas.

Un momento de la procesión, este lunes por la noche. / Áxel Álvarez

Fue ya por la tarde cuando el patrón se abrió paso por las calles de la villa portado a hombros por los festeros, que en un ejercicio de fe quisieron agradecerle al santo que las celebraciones locales hayan sido un éxito sin contratiempos. Eso sí, el acto litúrgico fue algo agridulce porque la familia festera está de luto tras el reciente fallecimiento de la Sultana Omeya de 2022, Leticia Mas, quien también ejercía como jueza de paz sustituta en el Ayuntamiento, como recordó el propio Consistorio a través de las redes sociales, desde donde expresó sus condolencias a la familia.

Condolencias

Durante la jornada fueron innumerables las muestras de cariño hacia el entorno más próximo de la festera e incluso la Embajada del Rey Jaime I estuvo marcada por esta notada ausencia, ya que incluso en los primeros minutos de la representación se hizo el silencio en recuerdo a la crevillentina.

Un momento de la procesión, este lunes por la noche. / Áxel Álvarez

Convivencia

Tras el emotivo parón se sucedió la tradicional escenificación sobre el acuerdo de convivencia al que llegaron los bandos moro y cristiano en el campamento del bando de la cruz en el Crevillent de 1265, así como la liberación del Ra'is, encarnado por Francisco Más Espinosa, que en la primera representación fue apresado al negarse a someter a su pueblo al poder de los cristianos.

Los textos de Salvador Doménech cobraron vida en la Plaza de la Constitución, y bajo la dirección de Mayte Pastor, para que los asistentes comprendieran en qué circunstancias se produjo el alegato de paz por el que el embajador moro pidió la liberación del Ra'is al embajador cristiano, que le recibió a las puertas de la tienda donde se encontraba el Rey Jaime I.

Un momento desde el castillo donde se representó la Embajada al Rey Jaime I en Crevillent / Áxel Álvarez

Presentes

Como prueba de su buena voluntad los de la media luna le ofrecieron al monarca una serie de presentes que entregó una escuadra con más de medio centenar de beduinas a través de una danza árabe que evolucionó al ritmo de una marcha mora.

Finalmente ambos bandos llegaron a un acuerdo de paz y convivencia, que de buen agrado aceptó el propio Jaime I, en nombre de Alfonso X de Castilla, liberando al Ra'is de Crevillent y tomando posesión desde lo alto del castillo. La embajada finalizó con un alardo de arcabucería que por cerca de media hora llenó de pólvora la plaza, mientras los capitanes Luis Lledó (Beduinos) y Enrique Ortolá (Dragones San Jorge), como dos personajes más de la escena, exprimían al máximo las últimas horas de celebración en el municipio alfombrero.

Gala por los 60 años

Aunque el programa festero puso el broche este lunes, de forma extraordinaria el último acto planificado será el sábado 8 de noviembre, con una gala conmemorativa del 60 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos desde el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura «José Candela Lledó».