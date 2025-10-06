Pimesa venderá suelo por 5,3 millones para garantizar otros proyectos en Elche

El consejo de administración de la empresa pública Pimesa (Promociones e Iniciativas Municipales de Elche SA) aprobó este lunes el expediente para la comercialización de suelo por valor de 5,3 millones de euros que se destinarían, para el caso de fructificar las operaciones, para financiar otros proyectos municipales que dependen de la mercantil. Pimesa ya hace frente a proyectos de envergadura como el Mercado Central, el centro social de Torrellano, el nuevo edificio de San Antón y los derribos de bloques en ruina del barrio, el centro sociocultural de Jayton o, según se supo este lunes, un edificio de alquiler asequible que costará 6,2 millones más IVA. La venta de patrimonio, que responde a la falta de fondos propios para ejecutar los proyectos, máxime tras el varapalo de haber perdido ayudas europeas por valor de 20 millones de euros, parece que es la única solución que tiene el Ayuntamiento de Elche para ir sufragando proyectos en marcha sale en dos lotes por, según dijo el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Hacienda y Urbanismo,Francisco Soler, y ante el "enorme interés" de empresas en implantarse en la ciudad. Mercantiles que no quiso desvelar porque compiten en sectores estratégicos y que estarían muy interesadas en asentarse en Elche o en localidades que podrían entrar en un subasteo de competencia con el ayuntamiento ilicitano.

Una de las parcelas, en la partida de Saladas, en el sector E-49 donde se amplía el Parque Empresarial, saldría a licitación por 2,9 millones de euros como suelo en desarrollo sin reparcelar y sin elementos indemnizables con una superficie de cien mil metros cuadrados. Mientras que la segunda, que suma medio millón de metros cuadrados, pero que en realidad son fincas que se han ido adquiriendo a lo largo de los años de forma aleatoria, se situarían en el Porta d'Elx y se licitará por 2,3 millones de euros como una sola. Quien esté dispuesto a esta inversión, y tanto Ruz como Soler dijeron que hay empresas que lo están y que poner esto en marcha agilizaría la ejecución urbanística de los terrenos, deberán enfrentarse a unos tiempos tortuosos porque, en el caso del E-49, aún se está negociando las expropiaciones del suelo, aunque la tramitación está finalizada, pero los terrenos de Vallongas, donde desde hace más de una década se planifica el nuevo parque empresarial Porta d'Elx -que lo único que tiene es nombre- siguen teniendo la calificación de rústicos y ni siquiera existe un proyecto en marcha. A pesar de lo que se pueda pensar, el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, negó la posibilidad de que en la operación entren especuladores por cómo está diseñada. Los precios de venta se han obtenido a través de tasaciones independientes, añadió.

Terrenos previstos para la ampliación de Elche Parque Empresarial / Matías Segarra

Calendario

Fue el concejal Francisco Soler quien explicó que la comercialización se debe a que "ha habido interés de varias empresas y proyectos muy interesantes para la ciudad y, bueno, eso unido a que Pimesa tiene que hacer un calendario de inversiones que suponen un coste bastante importante, hemos decidido darle prioridad a estos proyectos, que pueden ser muy interesantes y a la vez financiar esos otros que directamente está acometiendo Pimesa". Lo que se aprobaría tras la rueda de Prensa fue las condiciones para la comercialización, "es una muy buena noticia para las inversiones en la ciudad", dijo el responsable de Urbanismo y Hacienda. El alcalde fue un poco más allá cuando dijo que "Porta d'Elx va a revolucionar el suelo industrial de la ciudad", cuando, insistimos, el terreno sigue siendo no urbanizables y ese medio millón de metros que salen a la venta está disgregado, algunos forman parte de la loma y de otras se sabe que no son ni utilizables. Las condiciones son que Pimesa tiene un mes para hacer los pliegos de venta y que las empresas presenten su anteproyecto e interés y el pliego queda abierto, si no se presenta nadie quedaría de esta forma, "como hacemos con todos nuestros pliegos, pero hacemos distintas convocatorias. Por lo tanto, en un mes tendremos la posibilidad de que una comisión valore el proyecto y lo adjudica".

Ruz se ató al clavo de que detrás de estos suelos hay "empresas interesadas que están llamando a la puerta para el E-49" y el edil insistió en que "desde el punto de vista de Pimesa viene bien vender el suelo, pero sobre todo lo que viene bien desde el punto de vista de la ciudad y del Ayuntamiento es que se establezcan proyectos interesantes. Por eso lo vamos a priorizar". El edil añadió que en función de los proyectos, "los que al final den un paso adelante y lo adquieran (el suelo), pues en función de esto haremos el desarrollo de una forma o de otra. Esto puede ser el punto tractor de toda la zona. Vamos a esperar a ver cómo se materializa y el Ayuntamiento, pues irá a la par para todo ese suelo industrial que hace falta. Es una forma de ganar mucho tiempo". De lo que no hablaron es de qué empresas están interesadas o de qué sectores, "son proyectos interesantes de diferentes tipos, a lo largo de los últimos meses han corrido unos más que otros y ahora vamos a ver la posibilidad de que se plasmen en el papel. Pero no podemos decir nada más".

Terrenos donde se anunció parte del desarrollo del Porta d'Elx / INFORMACIÓN

Dos bloques

La comercialización sale en dos bloques por obvias razones porque son superficies y ubicaciones muy distintas. "Tenemos que dar prioridad a proyectos concretos en función del volumen y de cómo vayan a ejecutarlo, pues así funcionaremos, pero en el caso del E-49 en nosotros seguimos con los trámites administrativos, vamos ganándole tiempo al tiempo todos los días, pero si al final cualquiera de estos proyectos sale, pues probablemente también podamos acelerar más a la conclusión de este del proyecto". Antonio Martínez admitió que no es habitual este tipo de operaciones, "lo que estamos también es vendiendo los derechos de esa actuación urbanística y de hecho también figura que nosotros nos reservamos las indemnizaciones que correspondan a los elementos que hay en las parcelas de Elche Parque Empresarial. Eso es muy típico en este tipo de operación cuando se vende antes. Lo hacemos así básicamente porque hay proyectos empresariales que se han puesto en contacto con nosotros de bastante interés y bastante interesados en implantarse en la zona que requieren unos trámites administrativos previos. Por lo tanto, esto condiciona las operaciones de compraventa. Hasta ahora nunca habíamos incorporado un pliego esa circunstancia". El responsable añadió que ahora quieren saber si esas empresas tienen un interés real, "sale (el suelo) en una convocatoria pública. En consecuencia, se puede presentar cualquier empresa de las que se ha interesado u otra que no se haya interesado, pero tendrá que cumplir unos requisitos en cuanto a su capacidad tractora de inversión, de creación de empleo, etcétera. El Ayuntamiento está buscando proyectos empresariales que se implanten, no vender suelo". E insistió en la importancia de esta venta porque "tenemos unos proyectos en marcha ahora que además necesitamos anticipar en la generación de recursos para financiarlos; es decir, estamos metidos en inversiones muy importantes. "Pimesa no tiene tanta capacidad económica ni queremos pasar ningún apuro económico en los próximos tiempos".