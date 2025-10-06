Los pisos del edificio de alquiler asequible costarán entre 510 y 286 euros al mes

El consejo de Administración de la empresa municipal Pimesa (Promociones e Iniciativas Municipales de Elche SA) aprobó este lunes la adjudicación a la mercantil Avante Construcción, Infraestructuras y Servicios SL por 6,2 millones de euros (más IVA) y un plazo de ejecución de 20 meses del edificio de alquiler asequible que se construirá en el barrio de Travalón. La adjudicación se ha decidido por la baja de un 7 % (434.000 euros) sobre el presupuesto base de licitación El inmueble tendrán 76 pisos y estará situado en la calle Maestro Ángel Llorca, en una parcela que permite una edificabilidad de 6.287 metros cuadrados, que incluirá dos locales comerciales y 75 plazas de aparcamiento.

Las viviendas tendrá entre 82 y 46 metros cuadrados, lo que permitirá viviendas de tres dormitorios (12), dos (54) y uno (10). El inmueble cuenta con financiación de los fondos Next Generation, de la Unión Europea, con una fecha de finalización imposible de cumplir, pues es el 30 de junio, aunque el alcalde de Elche, Pablo Ruz, aseguró que el acuerdo bilatoral, "permite excederse de los plazos con el fin de cumplir los objetivos del plan". Es otro encargo más a la empresa municipal y los que aspiren a obtener una vivienda allí deben saber que el precio por metro cuadrado que pagarán es de 6,23 euros, lo que supone viviendas entre 510 euros las más grandes y 286 euros las más pequeñas. Ruz añadió que se decidirá quién entra en función de su edad y renta porque "habrá un máximo de edad, con la idea de destinar las viviendas a jóvenes".

El gerente de Pimesa, Antonio Martínez, empresa que gestionará la construcción del edificio / INFORMACIÓN

Inversión

¿Dónde irá a parar lo que se cobre de esos alquileres? Según explicó el gerente de Pimesa, el edificio se sufragará por la empresa municipal con una parte de los fondos europeos que asciende a tres millones de euros. El resto lo pone la empresa pública, que hace la inversión para recuperarla a muy largo plazo. Es la primera vez, dijo Antonio Martínez, que se entra en este mundo del alquiler, de ahí que a medida que avance el proyecto se conocerán más detalles. El regidor añadió que sobre otro proyecto destinado a los jóvenes, Casa Fácil, a partir de noviembre "es probable que tengamos ya los lotes adjudicados".