La Policía Nacional detiene a dos jóvenes más por apuñalar a otro en una reyerta con menores de edad en Elche

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes más por apuñalar a otro en la reyerta de hace ahora una semana en el Jardín de Andalucía, en el barrio de Carrús de Elche. De este modo, la cifra de arrestados se eleva a tres, después de que dos grupos de jóvenes se vieran implicados en una pelea en la que un chico de 17 años recibió varias puñaladas por la espalda, aunque sin que se viera afectado ningún órgano vital, mientras que otro sufrió heridas de levedad, aunque necesitó asistencia sanitaria. Las dos víctimas también eran menores de edad.

Una confusión

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en torno a las diez de la noche. Al parecer, todo comenzó por una discusión después de una confusión con otra persona lo que llevó a un cruce de palabras acalorado entre uno y otro grupo, hasta que uno de ellos trató de marcharse y otro le propinó varias puñadas por la espalda con un cuchillo, mientras que el chico que le acompañaba también sufrió algún corte, aunque de menor gravedad, al intentar protegerse.

Agentes de la Policía Nacional en un control en Elche. / INFORMACIÓN

Al hospital

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, tras la llamada que se recibió en el servicio de emergencias 112 en la que se alertaba de lo que estaba sucediendo, de manera que el joven herido fue trasladado al Hospital del Vinalopó, aunque las lesiones no afectaron a órganos vitales. El otro chico también recibió asistencia por los cortes.

De entre 15 y 17 años

Poco después, se localizaba a uno de los presuntos autores, también de 17 años, que acabó detenido. A partir de ahí, los agentes de la Policía Nacional comenzaron a tomar declaración a los dos jóvenes que habían sido atacados en el marco de una investigación que el viernes pasado les permitió arrestar a los otros dos varones, de 15 y 16 años, que también se habrían visto implicados en la pelea. Los tres arrestados, además, tenían antecedentes penales.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Primero de Mayo

La Policía Nacional ya detuvo a finales de junio en Elche a otro hombre de 48 años por el apuñalamiento a un joven de 32 años que acabó falleciendo, en plena plaza Primero de Mayo de Elche. En aquel entonces, los hechos tuvieron lugar en torno a las cinco y cuarto de la tarde del lunes, cuando el fallecido recibió dos puñaladas, en su caso, en órganos vitales, por lo que falleció en el Hospital General de Elche, durante la intervención quirúrgica.

Debate con diferentes posturas

De hecho, en los últimos meses ha tomado fuerza el debate sobre si hay más delincuencia en Carrús o si por el contrario se está estigmatizando el barrio. En este contexto, en mayo abrió la nueva Comisaría de la Policía Local en Carrús, en julio se incluyó un punto específico sobre esta zona en la junta de seguridad en la que se debía abordar el dispositivo de las fiestas patronales de agosto, y hasta hubo un pleno extraordinario en el que se pidió reforzar la presencia de la Policía Nacional allí y pedir al Gobierno central un cambio legislativo que permita más contundencia contra los delincuentes reincidentes, que, por otra parte, es lo que desde hace tiempo vienen reclamando vecinos y comercios en el entorno de las plazas de Madrid y de Barcelona. Los residentes y los locales, de hecho, se quejan de que hay puntos de trapicheo de drogas que generan problemas de convivencia y que se detiene a los autores, pero poco después quedan en libertad y vuelven a las andadas.