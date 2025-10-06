Los premios literarios en valenciano de Elche pasan de 120 autores a 19 en tres años

Un premio literario que desde 1984 promueve el valenciano en Elche y que ha tenido un bajón considerable de participantes en tres años. El certamen 'Ciutat d'Elx' ha pasado de recoger más de un centenar de obras, como fue el caso de 2022, a tan sólo 19 este 2025 (seis en la categoría de Narrativa y 13 en Poesía).

Aunque el dato de este ejercicio ha remontado comparado al de 2024, cuando se presentaron solamente 14 propuestas para ambas categorías, y que prácticamente marcó un mínimo histórico, hay un claro desfase con otros ejercicios próximos como 2023 cuando se presentaron 96 autores.

Fue precisamente ese año, el primero de Ruz como alcalde, cuando el certamen se celebró tres días antes del día de la Comunidad Valenciana, cuando siempre ha estado vinculado a la efeméride, sin promoción y sin convocar a la prensa, lo que motivó que ni el salón de plenos se llenase.

La diferencia de participación respecto a hace unos años ha hecho saltar las alertas en la bancada socialista, desde donde achacan esta pérdida de interés a una falta de promoción del certamen por parte del equipo de gobierno de PP y Vox y a que el Ejecutivo liderado por Pablo Ruz desmarcase en 2024 los premios del contexto del 9 d'Octubre.

"Es triste y preocupante"

Desde el grupo municipal socialista tildan de "triste" y "preocupante" que no se le de realce al que es uno de los certámenes más antiguos de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria, por lo que reivindican que haya una difusión por todas las vías con más ahínco, ya que denuncian que no se ha llegado a promocionar por redes sociales.

El PSOE realizó estas declaraciones al diario este mismo lunes aprovechando que el propio Ayuntamiento anunciaba los ganadores de la edición de este 2025 a través de una nota de prensa, en lugar de hacerlo a través de una convocatoria a los medios, en la que no destacó el número de obras presentadas.

Ganadores

En esta ocasión, la novela La casa del carrer Sant Antoni de Josep Usó Mañanós, de Vila-real, ha sido la ganadora del premio de Narrativa ‘Antoni Bru’, mientras que el libro de poemas Llengua de Fang, de Mercé Estrela Tena, de Massanassa, ha logrado el premio de Poesía ‘Festa d’Elx’.

Los galardones están dotados con un premio económico de 8.000 y 4.000 euros, respectivamente, además de la publicación de las obras ganadoras por parte de Edicions Bromera.

Entrega

La entrega de distinciones tendrá lugar el próximo 18 de octubre a las 12 horas en Las Clarisas, casi dos meses antes que en la última edición cuando los premios llegaron más cerca de la Navidad que del 9 d'Octubre.

Jurado

El jurado del premio de Narrativa ha estado formado por Carol Borràs Barberà, licenciada en Comunicación Audiovisual, escritora y Foreign Rights Manager de Edicions Bromera; Sandra Montserrat Buendia, académica de la AVL y miembro de la Sección Filológica del IEC, licenciada en Filología Catalana por la Universidad de Alicante, en Lingüística General por la Universidad de Barcelona y doctora en Lengua y Literatura Catalana; y José Antonio Quesada, ganador del premio de narrativa ‘Antoni Bru’ del año pasado, profesor de Geografía e Historia en el IES Carrús.

Por su parte, el jurado de Poesía lo han formado Josep Manuel Agulló i Pastor, profesor de inglés del CC Lope de Vega de Elche y ganador del premio ‘Festa d’Elx’ 2022; Josep Martines Pérez, académico de la AVL, miembro numerario de la Sección Filológica del IEC y presidente de la Comisión de Lexicografía del IEC, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Valencia y doctor en esta misma especialidad; y Francesc Pastor Verdú, ganador del premio de poesía ‘Festa d’Elx’ del año pasado, maestro de primaria y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

Recorrido

Los premios literarios ‘Ciutat d’Elx’ se crearon en 1984 y el paso del tiempo ha llegado a consoliar el premio de Narrativa ‘Antoni Bru’ como referente entre los premios literarios más reconocidos de la Comunidad Valenciana, al que han concurrido prestigiosos escritores de todo el ámbito lingüístico y que han ganado autores como Màrius Serra, Melcior Comes, Vicent Escartí, Lliris Picó, Joaquim Espinós, Núria Cadenes o Joaquim Caturla.