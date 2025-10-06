El PSOE de Elche denuncia que hay ancianos sin duchar dos semanas en la residencia de Altabix
Los socialistas le exigen a Ruz y Mazón "medidas inmediatas" para paliar lo que consideran que es un trato negligente por la falta de recursos en este centro concertado donde venció la concesión
Internos sin supervisión y sin bañar desde hace dos semanas, ancianos a los que no se les adapta la dieta tras una cirugía por falta de personal, errores en la administración de fármacos, residentes que se tienen que secar con sábanas ante la falta de toallas.Estas son algunas de las deficencias que enumera el PSOE de Elche y que asegura que se están sucediendo en la residencia de Altabix.
Los socialistas le exigen al alcalde, Pablo Ruz, y al president de la Generalitat, Carlos Mazón, "medidas inmediatas" para paliar la situación que se vive en este centro concertado que tiene la concesión caducada.
La formación realizó la demanda este fin de semana durante la comisión ejecutiva y después de que trascendiesen las últimas demandas de la Asociación de Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) que salió hace días a denunciar el trato a los mayores.
Recursos
La portavoz de la comisión, Patricia Maciá, lamenta que después de más de dos años de gobierno del PP, las condiciones de la residencia son más que lamentables con la falta de personal, el trato negligente a los internos y la escasez de recursos.
“El silencio del Ayuntamiento y del Consell al respecto es de vergüenza”, denunció Maciá, que entiende que hay un trato negligente hacia los mayores a causa de una "dirección permisiva a la cual la Generalitat deja vía libre".
Críticas a PP y Vox
En este punto desde el PSOE critican que Ruz y a su socia Aurora Rodil "se llenen la boca" poniendo en valor a la tercera edad durante el Día del Mayor y que cuando viene Mazón a Elche nunca lo lleven a visitar la residencia "ni reivindiquen nada”.
