Tasazo en Elche: Los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros, y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros

El PSOE ha dicho este lunes lo que aún no se ha atrevido a decir el gobierno local de PP y Vox en Elche sobre la basura: el coste real el próximo año. Solo se sabe el porcentaje, un incremento del 100, aseguró hace unos días el edil Francisco Soler. Las cifras se aprobarán en el próximo pleno, este viernes. Una sesión monográfica sobre impuestos, tasas y precios públicos que regirán en 2026. En una rueda de Prensa, la concejala socialista, Patricia Macià, ha lamentado tras la comisión extraordinaria de Hacienda que el alcalde, Pablo Ruz, y sus socios de Vox, hayan subido la tasa de la basura un 132% en tan solo un año, una decisión que afectará a los vecinos y negocios. Según Macià, la medida, que se debatirá en el pleno del 10 de octubre, responde al “despilfarro” y la “mala gestión económica” del Gobierno local, que pretende recaudar 9 millones de euros “a costa de los bolsillos de la ciudadanía”. Sin referirse a que la subida viene impuesta por una ley que debió aplicarse ya en 2025.

La concejala Patricia Macià califica de “montaña rusa” y de “engañosa” la actitud del alcalde, que el año pasado hablaba de un incremento del recibo de forma gradual a cuatro años “y ahora suba de golpe 80 euros a los vecinos para recaudar 9 millones de euros”

Macià explicó que, con esta subida, los ilicitanos pasarán a pagar entre 110 y 155 euros de tasa de basura el año que viene, mientras que bares, cafeterías y restaurantes abonarán entre 430 y 1.150 euros; es decir, entre 70 y 80 euros más por recibo en el caso de los hogares y entre 250 y 652 euros más para los negocios. “Hace un año Ruz y Vox anunciaban una subida gradual del 33% en cuatro años para amortiguar el impacto, lo que ha resultado ser otro engaño más del señor Ruz”, ha afirmado.

Contenedores en los accesos al Hospital General de Elche / Áxel Álvarez

"Dilapidar"

La concejala afirmó que el alcalde “ha dilapidado todo el dinero, no ha recibido ni un euro de subvenciones europeas y ahora necesita dinero como el comer”. En este sentido, denunció que “los ilicitanos ya están pagando su desastrosa gestión económica. Una montaña rusa, sin orden ni concierto, desequilibrada, a golpe de ocurrencia y poco seria”. Añadiendo que el ejecutivo municipal “se ha convertido en el hazmerreír del resto de ayuntamientos” que sí aplicaron correctamente la tasa en 2024.

La edil socialista recordó que el año pasado el PSOE presentó una alegación para bonificar hasta un 50% la aportación de residuos en puntos limpios, una medida que PP y Vox rechazaron y que ahora “plantean como si fuera propia. No saben ni lo que quieren… Eso sí: mucho culpar al Gobierno de España, pero le ha venido bien para lograr dinero porque lo ha dilapidado todo”, ha agregado.

Una bajada del IBI insuficiente que “beneficia a los que más tienen”

Por otro lado, Macià tildó de incoherente que el equipo de gobierno presente simultáneamente una bajada del IBI del 2 %, lo que supondrá dejar de recaudar 1,1 millones de euros, mientras se incrementa la tasa de basura de forma tan drástica. “Bajar 6 euros de IBI a los ilicitanos y subirle 80 de basura no tiene sentido. La concejala dijo que el PSOE propuso que ese millón de euros se destinara a incrementar las ayudas al pago del IBI, pasando de 100.000 a un millón de euros, “lo que permitiría elevar las ayudas a 200 euros y llegar a más familias”. Y recordó que “la bajada del IBI beneficia más a los que más tienen, mientras que ampliar las ayudas beneficia a quienes más lo necesitan”.

Macià también señaló que el resto de tributos “se mantengan exactamente igual”, a pesar de que Ruz prometió en campaña electoral bajarlos un 3 %. “Ni el de Vehículos, ni el de Actividades Económicas (IAE), ni el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Una promesa más incumplida”, aseveró.

Retirada de papel en la zona centro de Elche / Áxel Álvarez

Sin personal en los servicios públicos, pero con luces navideñas

Para concluir, la concejala socialista añadió que “los ciudadanos están pagando ahora los excesos de Pablo Ruz”, al que acusó de duplicar la deuda, dejar las cuentas municipales en números rojos y mantener las cuentas del Ayuntamiento tutelado por la Generalitat Valenciana a causa del plan de ajuste, de obligado cumplimiento por cerrar el pasado ejercicio con un déficit de 8,5 millones de euros. “No es capaz de conseguir fondos europeos ni de cubrir la falta de personal en los servicios públicos, pero incrementa el gasto en luces de Navidad”, ha remarcado.

Macià afea que PP y VOX rechazaran el año pasado la enmienda del PSOE para incentivar la aportación de residuos a puntos limpios “y ahora digan lo contrario. No saben ni lo que quieren”

“Cada vez que habla, el señor Ruz nos engaña, y cuando las cosas no le salen bien por su mala gestión, siempre culpa a alguien”, sentenció Macià.