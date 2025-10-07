¿Sabes dónde practicar "matronatación" o "aquagym salud" en Elche?

El lunes 13 de octubre a las 10 de la mañana se abre el plazo de inscripción para participar en las actividades acuáticas que se desarrollarán en las piscinas municipales de Elche durante el último trimestre del año. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de octubre, y los trámites podrán realizarse a través de la web https://elche.i2a.es/CronosWeb/Login.

Las clases se impartirán en las piscinas Esperanza Lag, Carrús, Toscar, Pla e Isabel Fernández (Torrellano), con horario de 7.15 a 22 horas de lunes a viernes y de 10 a 12.15 los sábados.

Amplia oferta de cursos y nuevas modalidades

Este trimestre se ofrecerán programas de natación para adultos y niños, aquagym, acondicionamiento físico en el agua y actividades específicas para la tercera edad. Como novedad, el Ayuntamiento ha incorporado matronatación, natación para bebés de 6 a 36 meses, natación temprana de 3 a 5 años y aquagym salud, modalidades pensadas para fomentar el bienestar y la actividad física en todas las edades.

Este trimestre se ofrecen programas de natación para adultos y niños, aquagym, acondicionamiento físico en el agua y actividades específicas para la tercera edad / Antonio Amorós / Antonio Amoros

Inscripción y requisitos de acceso

Para formalizar la inscripción, los interesados deberán disponer de claves de usuario. Aquellas personas que necesiten ayuda para obtenerlas contarán con un punto de atención presencial en la oficina de gestión de instalaciones del Pabellón Esperanza Lag, el mismo día 13 de octubre, de 10 a 13.30 horas.

En el caso de los cursos de natación infantil (de 5 a 14 años), se recuerda que los menores deberán ser autónomos, ya que no está permitido el acceso de adultos a los vestuarios.

Tarjeta obligatoria para el acceso

El acceso a las piscinas municipales requiere disponer de la tarjeta de acceso, con un coste de 1,55 euros, obligatoria para todos los usuarios. Estas actividades acuáticas municipales buscan fomentar hábitos saludables, ofrecer opciones de ocio activo y acercar la práctica deportiva a la ciudadanía durante los meses de otoño.