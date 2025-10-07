Asaja reconoce a la centenaria Ángela Alonso y a Roque Bru Irles en la Fireta del Camp d’Elx

Ya es tradición que, dentro del marco de la Fireta del Camp d’Elx, la organización agraria Asaja Alicante entregue dos de sus reconocimientos más esperados: el Premio Mujer Rural y el Premio a la Trayectoria Agraria, dos galardones que cada año despiertan gran interés entre los asistentes al evento y cuentan con el respaldo de la corporación municipal. Este viernes 10 de octubre, a las 19horas, ASAJA celebrará en su estand la entrega de ambos premios a dos ilicitanos muy conocidos en el campo de Elche, la centenaria Ángela Alonso Maciá y el conocido Roque Bru Irles, padre del actual presidente de Riegos de Levante.

Una vida dedicada al campo

El Premio Mujer Rural 2025 recaerá en Ángela Alonso Maciá, conocida cariñosamente como la manaca, quien a sus 102 años representa los valores y tradiciones del mundo rural. Nacida el 23 de mayo de 1923 en la pedanía ilicitana de Daimés, creció junto a sus abuelos aprendiendo los oficios del campo, en una época en la que predominaban cultivos como las ñoras, los tomates y las granadas.

Ángela Alonso Maciá cuenta con 103 años y es memoria viva de la historia del Camp d'Elx / INFORMACIÓN

A lo largo de su vida, Alonso ha sido testigo de los grandes cambios del sector. “En el campo nunca se ha pasado hambre, pues siempre ha habido algo para comer”, recuerda, poniendo en valor la importancia del sector primario. Lamenta, sin embargo, la pérdida de superficie agrícola y la falta de relevo generacional: “Antes se respiraba más frescor, no faltaba agua y eso se notaba; también llovía más y el campo lo agradecía porque allá donde ibas veías terrenos sembrados”.

Sus famosas fogasetas y magdalenas eran conocidas en su vecindario, tradiciones que mantuvo hasta que la edad se lo permitió. Actualmente reside en La Foia, donde sigue siendo un ejemplo de fortaleza y arraigo rural.

Reconocimiento a una trayectoria ejemplar

El Premio a la Trayectoria Agraria, denominado Premio Antonio Valero, se otorgará a Roque Bru Irles, agricultor de Valverde, otra pedanía del Camp d’Elx. A sus 83 años, Bru continúa vinculado al campo, una pasión que heredó de sus padres y ha transmitido a su hijo, Roque Bru, actual presidente de Riegos de Levante y miembro de la junta directiva de Asaja Alicante.

Roque Bru Irles junto a su hijo, que continuó la labor agrícola familiar y que actualmente preside Riegos de Levante / INFORMACIÓN

“Cuando llegó el Trasvase Tajo-Segura fue una auténtica revolución: por primera vez tuvimos la seguridad de que podríamos tener agua suficiente para nuestras cosechas”, recuerda el agricultor, destacando que este avance fue determinante para la prosperidad de las pedanías ilicitanas y el impulso de los cítricos.

El presidente de Asaja Elche, Pedro Valero, ha subrayado que este reconocimiento responde a “su participación en los asuntos relevantes del agro ilicitano y su fidelidad hacia la asociación agraria, presente en cada una de nuestras manifestaciones, iniciativas y actos”, además de “tomarse en serio la defensa del Camp d’Elx y del sector agrario español”.

Homenaje al esfuerzo y las raíces

Ambos galardones, que se entregarán en la Fireta del Camp d'Elx, simbolizan la dedicación, el compromiso y la identidad del campo ilicitano, reconociendo a quienes han sabido mantener vivas las tradiciones rurales frente a los nuevos desafíos del sector, según remarca Asaja en la justificación de los galardones.