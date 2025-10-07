El Ayuntamiento de Elche prevé destinar a inversión 40 millones de los 288 millones del presupuesto de 2026 y no descarta otro préstamo

"Es el presupuesto más alto de la historia", con esta frase el alcalde de Elche, Pablo Ruz, se presentó este martes por primera vez ante los periodistas a hablar del presupuesto de 2026. Lo hizo sin sus socios de Vox, que estaban anunciando, asegurando que con ello hacía un ejercicio de transparencia. Aunque aún quedan muchas por interrogantes por desvelar, la cifra que baraja el Ayuntamiento de Elche para 2026 es de 288 millones de euros, 13 más que en 2025 (275 millones), a los que habrá que sumar lo de las empresas públicas Pimesa, Espais Verds y VisitElche.

El alcalde insistió en que los datos que ofrecían solo eran un avance, que estará aprobado "en tiempo y forma" y que no habrá discrepancias con Vox, "somos un gobierno que no va a parar de invertir y eso es algo fundamental". El presupuesto sigue las directrices del Plan Económico Financiero (PEF), convalidado por la Generalitat, al que quedó obligado el Ayuntamiento de Elche tras cerrar las cuentas en 2024 con un desfase de 8,5 millones de euros entre gastos e ingresos. ¿De dónde salen esos 13 millones de euros más de ingresos?, de un aumento previsto de la recaudación sobre el Impuesto de Actividades Económicas y el de Vehículos, del 1 %, por los cuales la previsión de ingresos en 2025 era de 7,1 y 12,2 millones respectivamente, con lo cual no sería más allá de 200.000 euros. También prevé un aumento del 2 % (6,7 millones este año), lo que serían unos 134.000 euros o por los ingresos del Estado en un 3,96 %. Esta última cifra sí es importante porque supuso 89.9 millones el pasado año, que se reciben por la participación en IRPF, IVA, tabaco, alcohol… y por el fondo complementario de financiación y subvención de transporte, que es anual. Y ese 3,96 % ascendería a 3,5 millones de euros más. Soler también se refirió a la subasta de suelo, por 2 millones de euros (operación que ha fracasado tanto en 2024 como en 2025) y que está sujeta a una previsión que el Ayuntamiento incluyó en el documento para la aprobación del PEF, que tiene vigencia en 2025 y 2026 y fue aprobado hace algunas semanas. Pero el principal ingreso que hace que el presupuesto suba son los 9 millones de euros de más que se van a recaudar con la tasa de la basura, cifra que el edil no dijo, "que hará que no sea deficitario (el servicio) y que se repercuta todo el coste de la misma en los ciudadanos) lo que una vez más tildó de "imposición desde Madrid".

La inversión y el desbarajuste de los fondos UE perdidos El dato más importante de 2026 son los 40 millones de euros destinados a inversión (siete menos que en 2025), que ni Ruz ni el concejal de Hacienda, Francisco Soler, detallaron porque en su mayoría están en marcha o comprometidos y no habrá, en teoría, grandes novedades. Ahora bien, después de saber que no se han concedido 12 millones de los fondos EDIL, de la Unión Europea, no se descarta que haya financiación vía préstamo, como ya se hizo en 2024 y 2025, que sumaron 30 millones de euros. "Tenemos una lista de de inversiones tan grande que bueno, estamos trabajando y lo que no pueda ser este año (refiriéndose a 2026), pues será el año siguiente", dijo el concejal Soler, quien añadió: "vamos a manejarnos sobre esas cantidades de inversión de 40 millones, luego pues depende de lo que veamos que podemos hacer antes y si pondremos antes unas u otras". A esta frase Ruz apostilló: "pensar que todos los proyectos de inversión están en marcha (...) luego está Pimesa, la inversión está toda concentrada. Ningún proyecto se va a quedar, como el entorno del campo de fútbol, que prevemos se va a ejecutar en 2026 por completo". Es curioso comprobar cómo el presupuesto de 2025, con esos 47 millones, ya preveía, entre otros, proyectos que no han visto la luz más allá de los del Plan Edificant (9 millones), como el centro cultural Jayton (un millón), la rehabilitación del entorno del Mercado Central (1,6 millones) o la modernización de la plaza del Congreso Eucarístico (400.000 euros). También es el caso de los dos mercados de las plazas de Madrid y Barcelona (2,7 millones). Recientemente sí ha arrancado el centro social de Torrellano (600.000 euros), mientras que el de El Altet (359.000 euros) está pendiente. El presupuesto de 2025 también preveía partidas para las expropiaciones de la ronda sur (un millón), la reforma de la Avenida de la Libertad (150.000 euros), zona de juegos infantiles (400.000 euros), rehabilitación de Curtidores (100.000 euros), el Centro Cultural Clarisas (200.000 euros)o la mejora de la accesibilidad al Vinalopó (100.-000 euros), con subvenciones de la Diputación o con previsión de ayudas europeas ahora fracasadas. Sí verán la luz la pasarela de Altabix (2,7 millones), la reforma de la calle García Ferrández (900.000 euros), el pabellón inclusivo (2 millones) o el Plan Elx Natura (400.000 euros)

Inversiones

De esos 288 millones, 244 millones procederán de transferencias de capital y una generación de inversiones, como el Plan Edificant, que son 18 millones, y 26 millones de ingresos por activos y pasivos financieros. El edil insistió que daba datos de una previsión, "líneas generales" y que se hacía por un "principio de prudencia", añadiendo que a veces no se ingresa lo previsto, caso de los derechos reconocidos, "puede haber pequeñas diferencias, que no suponen ningún error, lo sabemos bien, pero hay que hacerlo de acuerdo a normativa". Y entre los gastos, destacó el aumento del 3 % del capítulo 1 (plantilla), que ascendía a 100 millones de euros, por lo que serían 3 millones de euros más. Ahora bien, el concejal, a preguntas de los periodistas, dijo que, aunque no tenía el dato, se podía estar hablando de 106 millones de euros de nóminas para el capítulo 1 porque, de hecho, la estimación en estos momentos es cerrar en 101,4 millones el gasto de nóminas (después de no haber renovado bastantes contratos). De ahí esa cifra de 106 millones porque incluirá "la subida salarial prevista por el Gobierno, ni muchísimo menos quiere decir que vayamos a sumar más personal en la casa". Ni el edil ni el alcalde supieron explicar si en la cifra se encuentra la entrada en vigor de la carrera profesional, que se está negociando con la mesa de personal por lo cual no hay una cifra ni de cuánto supondrá ni en qué plazo estará instaurada al 100 %. "Estamos a la espera de negociar y concretar con los sindicatos cuáles son los términos exactos teniendo en cuenta que la productividad este año termina". Dicha productividad iba a suponer un desembolso de 1,6 millones en 2025 de los cuales a los sindicatos se les prometió que la cantidad final sería de 2 millones, pero que el gobierno municipal ya les ha dicho que en vez de pagar el segundo plazo en noviembre pretenden hacerlo en 2026. Añadió el regidor que "es una negociación compleja, pero es un compromiso del Gobierno", y también así se lo han ordenado los jueces en varias sentencias.

Parques y Jardines

Y otro gasto a tener en cuenta, que sube un 2,5 %, es el del capítulo II (bienes corrientes y servicios), que para el ejercicio 2025 ascendía a 108 millones, lo que viene a ser 2,7 millones más, y que el pasado ejercicio experimentó un aumento del 8,24 % por el contrato con la concesionaria de la basura, principalmente. Según el concejal, este aumento se debe a los 4 millones para el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines, "tan importante para esta ciudad y que ya contemplamos en esa cantidad, que es mucho mayor, sobre la que se tenía prevista en 2025, que era de 1,6 millones de euros.

Francisco Soler y Pablo Ruz, durante su comparecencia este martes ante los medios de comunicación de Elche / INFORMACIÓN

El edil dijo que de gastos se prevén 43 millones para inversiones y transferencia de capital, donde se incluye la venta de terrenos, subvenciones, Edificant y autofinanciación. También se refirió a la amortización de esos 15,7 millones del préstamo de 2025. Aún y así destacó que el balance será de 4 millones de superávit, cifra que supondría la mitad de los 8,5 millones del déficit del 2024 que llevó al PEF, los otros 4,5 millones deberán enjugarse en este presupuesto. Con ello dijo que habría una estabilidad presupuestaria de 25 millones de euros en 2026, "pero no nos engañemos ninguno, una parte es el remanente de Tesorería, que es la inejecución y otra parte es buena gestión".

Superávit y déficit

Soler, quien no se cansa de explicar siempre que puede esos 8,5 millones de desfase en las cuentas de 2024, volvió este martes a incidir en el dato, "la cuenta general del Ayuntamiento arroja un superávit de 18 millones de euros, es muy difícil de entender, pero es más fácil decir que hay un agujero de 8,5 millones cuando no existe tal agujero. Yo sigo buscando quién me diga dónde está. Una cosa es que los gastos del ejercicio no se hagan incluyendo dentro los gastos de las inversiones y no se hayan podido cubrir al cien por cien con los ingresos del ejercicio. Lo que nos ha faltado, 8,5 millones, los hemos sacado de los ahorros municipales. No se los debemos a nadie porque son fondos propios. Algo que sería de aplaudir en una economía doméstica, en cualquier empresa, pues aquí tenemos un mantra que nos faltan 8,5 millones".

Soler dejó entrever que en 2026 habrá otro préstamo, pues defendió el bajo endeudamiento actual, pese a estos 30 millones pedidos los últimos años, "estamos hablando del 24 % de deuda legal, pero es el 13 % de deuda real, lo que ya quisiera para sí cualquier ciudadano en España y en el mundo". Y añadió que con las previsiones que tenemos a la hora de cuadrar 2026 en ningún caso pasaríamos de un 30 %, un 26 %, un 28 %, pero insisto, deuda legal, como ha pasado en otros presupuestos"