Los Brincos celebran su 60 aniversario con un concierto en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Elche acoge este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas el concierto de Los Brincos, el mítico grupo de pop-rock español que celebra su Gira 60 Aniversario. La banda, liderada por Miguel Morales, promete un recorrido por “sus éxitos más recordados”, en una cita que recupera el espíritu de una de las formaciones más emblemáticas de la música nacional.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla del teatro y en las plataformas vivaticket.es y cersamusic.com, con precios que oscilan entre 32,50 y 43,50 euros.

Los Brincos conmemorarán en el Gran Tratro de Elche su 60 aniversario / INFORMACIÓN

Humor, música y teatro el sábado

La programación cultural del fin de semana continuará el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas, también en el Gran Teatro, con la representación de la comedia musical ¡Se acabó!, a cargo de la compañía Maracaibo Teatro. La obra ofrece una original combinación de teatro, humor y versiones en directo de grandes temas de la historia de la música.

Las entradas para esta función tienen un precio único de 10 euros y pueden adquirirse tanto en la taquilla del Gran Teatro como en vivaticket.es.

El Gran Festival de Jotas vuelve por el Día del Pilar

El domingo 12 de octubre a las 12:00 horas, el escenario ilicitano acogerá el Gran Festival de Jotas, una cita tradicional organizada por el Centro Aragónés de Elche, en colaboración con la Concejalía de Fiestas. Este evento se celebra con motivo del Día del Pilar y reúne a grupos folclóricos que mantienen viva la esencia de la música popular aragonesa.

El Festival de Jotas volverá al Gran Teatro de Elche / Antonio Amorós

Carteles históricos del Misteri d’Elx en La Marina

La oferta cultural se completa con la exposición de carteles históricos del Misteri d’Elx, que puede visitarse hasta el 13 de octubre en la Plaza del Jovens de La Marina. La muestra recoge carteles entre los años 40 y 60 y ofrece información detallada sobre la Festa, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2001.

Esta programación convierte el segundo fin de semana de octubre en una celebración cultural diversa y para todos los públicos.

Agenda cultural completa

GRAN TEATRO (C/ Kursaal, 1)

Viernes 10 de octubre – 20:00 h

Música: Los Brincos. Gira 60 Aniversario

El legendario grupo de pop-rock español, liderado por Miguel Morales, celebra seis décadas de carrera repasando sus grandes éxitos.

Duración: 100 min | Entradas: 32,50 € – 38 € – 43,50 €

Venta: taquilla del teatro, vivaticket.es y cersamusic.com

Sábado 11 de octubre – 20:00 h

Teatro: ¡Se acabó!, con Maracaibo Teatro

Comedia musical que mezcla teatro, humor y versiones en directo de temas de María Jiménez, las Spice Girls o Raffaella Carrà.

Duración: 75 min | Precio: 10 € | Venta: taquilla y vivaticket.es

Domingo 12 de octubre – 12:00 h

Festival: Gran Festival de Jotas

Organiza el Centro Aragónés de Elche con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, con motivo del Día del Pilar.

EXPOSICIONES

La Marina – Plaza del Jovens

Carteles históricos del Misteri d’Elx

Hasta el 13 de octubre. Muestra de carteles de los años 40 a 60 con información sobre la Festa, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

MAHE – Museo Arqueológico y de Historia de Elche (C/ Diagonal del Palau, 1)

Geometrías del tiempo y arabescos, de Eusebio Sempere

Hasta el 1 de noviembre. Obras del artista onilense clave del arte abstracto geométrico.

Horario: L–S 10:00–14:00 / 15:00–18:00 | D y festivos 10:00–14:00

La Calahorra (C/ Uberna, 14)

Trajes típicos aragoneses

Hasta el 14 de octubre. Organizan la Concejalía de Fiestas y el Centro Aragónés.

Orden Tercera (Plaza Reyes Católicos, 20B)

Mujeres en lucha. Dones, xiquetes i conflictes armats, de Amnistía Internacional

Hasta el 15 de octubre.

Horario: M–S 10:00–14:00 / 15:00–18:00 | D y festivos 10:00–14:00

Llotja Medieval (Plaça de Baix, 1)

Exposición histórica y contemporánea de camisetas del Elche C.F.

Hasta el 12 de octubre. Organiza la Concejalía de Deportes y la Federación Ilicitana de Peñas.

MACE – Sala de Exposiciones Temporales (Plaza de San Juan, 6)

Estadios Conscientes, Episodios Cotidianos, de Moisés Gil

Hasta el 2 de noviembre. Reflexión escultórica sobre la fragilidad del ser humano.

Horario: M–S 10:00–14:00 / 15:00–18:00 | D y festivos 10:00–14:00

L’Escorxador (C/ Curtidors, 23)

Garabatos, de BSS Illustration

Hasta el 26 de octubre. Dibujos digitales que invitan a redescubrir la creatividad libre.

Horario: L–J 17:00–21:00 | V 17:00–20:00 | S 10:00–14:00 / 17:00–20:00 | D 10:00–13:00

Museu Escolar de Puçol (Partida de Puçol, 8)

RE(CICLO). Las ERRES a través del tiempo

Hasta mediados de noviembre. Exposición del alumnado de 5º y 6º del colegio Puçol sobre la cultura del reciclaje y la economía circular.

CINE ODEÓN (C/ Juan Ramón Jiménez, 18)

Filmoteca: Una función inesperada

Del 1 al 5 de octubre

Dirigida por Tony Goldwyn, con Robert De Niro y Bobby Cannavale.

Pases: 17:30 / 20:00 / 22:30 h | D: 17:30 / 20:00 h

Entradas: 3 € | Miércoles: 1,50 € | Jueves: gratis para estudiantes menores de 30 años

VOSE: jueves 20:00 y 22:30 h

Venta: instanticket.es y taquilla del Odeón (45 min antes de cada sesión)

BARRIOS Y PEDANÍAS

La Baia – Exterior del Centro Social

Viernes 10 de octubre – 20:00 h

Música: Regomello

Entrada libre hasta completar aforo.

Algorós – Centro Cívico

Viernes 10 de octubre – 21:00 h

Humor / Monólogo: Magma Comedy, con Fran Fernández

Entrada libre hasta completar aforo.