Compromís hurga en la herida de la pérdida de fondos europeos en Elche

La portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, ha reclamado este marte al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que convoque una junta de portavoces, junto a los técnicos municipales para que dé explicaciones sobre la pérdida de 12 millones de fondos europeos solicitados en el marco de la convocatoria del Plan EDIL, "en lugar de buscar excusas pobres”, dijo. La concejala explicó que "los fondos europeos han sido la herramienta más importante con la que ha contado este ayuntamiento durante los últimos años para llevar a cabo transformaciones sustanciales" y recordó que el anterior gobierno de izquierdas consiguió 30 millones de euros de fondos EDUSI, más de 12 millones de euros para actuaciones de movilidad, 10 millones de euros para la regeneración del barrio Porfirio Pascual y 2,4 millones de euros para el plan estratégico de turismo. El PSOE también criticó días atrás esta pérdida millonaria de ayudas.

“En este sentido, es una mala noticia que la candidatura de nuestro ayuntamiento haya quedado sin financiación porque supone perder una oportunidad única para ejecutar diversos proyectos y el alcalde debe dar explicaciones a todos los grupos municipales para que conozcamos qué fallos ha habido”, resaltó la edil. Esther Díez le dijo al alcalde que "no ayuda que invente una teoría de la conspiración contra Elche, sugiriendo motivos políticos, cuando la realidad es que ayuntamientos como Torrevieja, Santa Pola, Almoradí, Benidorm, Sant Joan d’Alacant o La Nucía, todos ellos gobernados por el Partido Popular, sí han sido beneficiarios y en España hay un total de 971 municipios que van a recibir estos fondos”.

Criterios

La concejala remarcó que "hay que tener en cuenta que los criterios sobre esta convocatoria los marca la Comisión Europea presidida por una persona que es miembro del Partido Popular Europeo” y explicó que "en esta ocasión lo que se valoraba en la convocatoria era la capacidad de los ayuntamientos para identificar los principales desafíos a medio plazo y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado. Hay que recordar que la candidatura presentada por el gobierno municipal se vinculaba con la Agenda Urbana de la que el alcalde eliminó las referencia a la violencia de género, el cambio climático, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”.

Regeneración del barrio de Porfirio Pascual con fondos europeos / Pilar Cortés

“No se puede ir en contra del marco europeo de valores y después querer recoger financiación comunitaria”, añadió en tono de reproche. "El discurso ultra de Pablo Ruz afecta de lleno a la convivencia en nuestro municipio e, incluso, nos hace perder dinero, por lo que exigimos que dé respuestas y asuma de una vez las responsabilidades que le corresponden como alcalde en lugar de buscar siempre cortinas de humo”.