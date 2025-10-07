Elche libera en La Marina 36 tortugas bobas criadas en el Oceanogràfic

La playa de La Marina acogía este martes la suelta de 36 tortugas bobas nacidas en el litoral ilicitano en 2024. Los ejemplares, procedentes de dos nidos localizados el pasado verano, han regresado al mar tras pasar un año bajo el programa Head Starting de la Fundación Oceanogràfic de Valencia, dedicado a su protección y conservación.

En el acto participaban escolares del CEIP La Marina, el alcalde Pablo Ruz, el concejal de Medio Ambiente José Antonio Román, la edil de Educación María Bonmatí y voluntarios de la fundación valenciana. La actividad, abierta al público, coincidía con la conmemoración del Día Mundial del Hábitat.

Escolares de La Marina participaron en la suelta de las tortugas en la playa ilicitana junto al alcalde de Elche / INFORMACIÓN

Compromiso con la conservación marina

“El mar no debe ser un espacio desierto, sino lleno de vida. Hoy reafirmamos el compromiso de Elche con la conservación y con el futuro de nuestras playas”, destacaba el alcalde, quien añadía que “la presencia de tortugas es la mejor señal de que tenemos un litoral virgen, natural y lleno de vida que debemos seguir cuidando y protegiendo”.

El verano de 2024 situó a Elche como uno de los puntos clave de anidación de tortuga boba en la Comunidad Valenciana, con dos nidos localizados en Arenales del Sol. El primero se descubrió a mediados de junio y, pocos días después, se detectó un segundo en la misma zona, lo que confirmó el valor ecológico del litoral ilicitano.

Los ejemplares de tortuga boba liberados hoy en Elcheya tenían cierto tamaño / INFORMACIÓN

Un año de cuidados en el Oceanogràfic

Las tortugas permanecieron doce meses en el acuario valenciano, donde recibieron alimentación específica, control ambiental y atención veterinaria.

Las tortugas permanecieron doce meses en el acuario valenciano, donde recibieron alimentación específica, control ambiental y atención veterinaria. / INFORMACIÓN

“La Comunidad Valenciana está viviendo un hecho histórico, ya que cada año hay más nidos de tortuga boba en nuestras costas, lo que es una gran noticia”, señalaba Beatriz Domínguez, coordinadora de la Fundación Oceanogràfic, quien resaltaba que “con este programa conseguimos que la tasa de supervivencia de la especie aumente en el medio natural a más del 90%, lo que garantiza que nuestras costas sigan poblándose de esta especie tan emblemática”.

Una de las tortugas boba liberada este martes en la playa de Elche de La Marina / INFORMACIÓN

Elche, referente ambiental

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, subrayaba la importancia del trabajo continuado en favor de la biodiversidad local. “En Elche se ha hecho un gran trabajo durante muchos años y ahora estamos recogiendo los frutos con la llegada de más tortugas a nuestras playas. Seguiremos reafirmando este compromiso porque el futuro de Elche es fantástico, también a nivel ambiental”, afirmaba el edil.