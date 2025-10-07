La Fireta del Camp d’Elx ofrece más de cien actividades en cuatro días

La Fireta del Camp d’Elx regresa este año al Paseo de la Estación con una propuesta más ambiciosa que nunca. Del 9 al 12 de octubre, el evento ofrecerá más de un centenar de actividades pensadas para todos los públicos, combinando tradición, agricultura, gastronomía, música y cultura popular. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 9 a las 12:00 horas, dando comienzo a cuatro días de celebración del campo en el corazón de la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, ha subrayado la “gran ilusión” con la que se afronta esta nueva edición, “en la que Elche se llena de actividades y de vida con una Fireta que nos hemos propuesto que sea la mejor que se ha hecho nunca”.

Presentación, este martes, de la Fireta del Camp d'Elx que se abre jueves / INFORMACIÓN

Un poblado tradicional y exhibiciones

Román ha destacado que este año la feria llega cargada de “muchísimas novedades”, entre ellas un poblado tradicional artesanal ilicitano dividido en sectores dedicados a asociaciones, agricultura y artesanía. También se sumarán exhibiciones con animales y caballos, maquinaria agrícola antigua, zonas de restauración y el tradicional mercado de frutas y productos del campo ilicitano.

“Es un programa con más de 100 actividades, talleres y grupos de trabajo para disfrutar de cuatro días del campo en la ciudad. Creo que será un punto y aparte de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Invito a todos los ilicitanos e ilicitanas a participar y disfrutar de unos días muy agradables”, ha afirmado el edil.

Recorrido por la historia del campo ilicitano

Por su parte, María Moltó, representante de la empresa organizadora, ha explicado que esta edición “quiere contar una historia: la historia del campo de Elche, desde sus orígenes hasta nuestros días, permitiendo al visitante realizar un recorrido por la esencia y las raíces de nuestra tierra”.

En la Fireta del Camp d'Elx se realizan demostraciones de maquinaria agrícola / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

El itinerario comenzará en el poblado del Camp d’Elx, donde se recrearán oficios tradicionales, herramientas y costumbres antiguas, para continuar con una exposición de tractores antiguos. El recorrido finalizará en la zona del Paseo de la Estación, donde se instalarán los sectores más actuales dedicados a la maquinaria agrícola, productos y entidades colaboradoras.

Gastronomía, música y actividades familiares

La Fireta contará también con una zona gastronómica que reunirá propuestas de restauración local y varios food trucks, además de una ruta del vino en la que cinco bodegas ofrecerán catas gratuitas y venta de sus productos.

La música tradicional tendrá un papel destacado con actuaciones de Cant d’Albaes, Romanços de Cego, Cant de Batre y pasacalles de tabal i dolçaina. A ello se sumarán charlas, degustaciones, concursos y talleres infantiles sobre la palma, el dátil, la granada y la gastronomía local, así como espectáculos de magia, marionetas y concursos de pintura y desfiles.

“Hemos querido abarcar todo lo que representa el campo y traerlo a la ciudad, acercarlo durante cuatro días para que el visitante pueda disfrutar, conocer y volver a sentir nuestras raíces”, ha subrayado Moltó.