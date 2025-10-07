¿Qué pasa en las instalaciones deportivas de Elche?

Hubo un tiempo en el que, conscientes de lo que movían las instalaciones deportivas en Elche, los gestores locales sacaban pecho de la inversión en este campo y no escatimaban a la hora de visitar estos espacios. Sin embargo, parece que los tiempos han cambiado también en este sentido. Hasta el extremo de que, a expensas de lo que suceda en los del próximo ejercicio, una de las áreas que peor parada salió en los presupuestos municipales de Elche para 2025 fue la de Deportes, frente a la subida que experimentaron, por ejemplo, las fiestas y los entes festeros. Sobre todo, por lo que respecta a los recortes en partidas como las destinadas al Plan Elche Oasis Experiencias Deportivas, el programa con el que el bipartito dijo en septiembre de 2024 que quería impulsar el turismo a través de las actividades deportivas, o la dedicada al fomento del deporte. Hasta la campaña de baño en las piscinas se enfrentó a ajustes, y los organizadores del XXX Memorial Pascual Román, el Elche Club de Natación, denunciaron estar contra las cuerdas después de que se retirara sin previo aviso la aportación municipal que venían recibiendo para celebrar este trofeo con más de 400 nadadores inscritos. Ahora las quejas llegan de los propios trabajadores del área municipal de Deportes, que denuncian caos y aseguran sentirse abandonados por parte del Ayuntamiento de Elche.

De El Pla a Torrellano

Tanto es así que este mismo martes sostenían que en El Pla el torno de las piscinas estaba bajado, y que sí, que, desde el ataque informático, no funciona la tarjeta, pero que debería haber alguien tomando nota de las personas usuarias para descontar los baños, algo que denunciaban que no estaba ocurriendo. También se quejaban de que había una taquillera en otras instalaciones que había trabajado hasta 20 días seguidos; un auxiliar solo en Torrellano, lo que implicaba que los vestuarios y aseos estuvieran sin revisar ni limpiar; y que se corría el riesgo de que los socorristas tuvieran que pasar a las taquillas. En definitiva, ponían el foco en que, después de meses sin contratar, y con contratos finalizados y bajas sin cubrir, se estaban teniendo muchos problemas para dar respuesta a los servicios básicos, con menos personal del necesario para llegar a unos mínimos.

La piscina del pabellón municipal Esperanza Lag de Elche. / INFORMACIÓN

Calidad de los servicios públicos

“En deportes, la falta de taquilleros se está intentando suplir con personas que tienen asignadas otras tareas, y los auxiliares de instalaciones deportivas están para el control de acceso, revisión periódica de vestuarios y aseos, supervisar las instalaciones, resolver las diferentes incidencias que se producen habitualmente o atención al público”, explicaban empleados municipales. “No es viable que estén sentados tras un mostrador”, apostillaban. Algo que, aseguraban, también se está produciendo en otros departamentos, como el de Servicios Sociales. “La falta absoluta de previsión y control del Capítulo 1 del presupuesto está haciendo tambalear la prestación y calidad de los servicios públicos”, afirmaban estas mismas fuentes. De hecho, alegaban que, con la apuesta por los eventos y fiestas varias, se están haciendo más horas extra y se está abocando a los trabajadores a enlazar varios días seguidos sin respetar los descansos mínimos.

En proceso de reorganización

Sin embargo, desde el Ejecutivo local señalaron que “el departamento de Deportes se encuentra inmerso en un proceso de reorganización que se resume en el plan de ordenación de Recursos Humanos, documento técnico que se encuentra en proceso de negociación con los sindicatos y que previsiblemente se aprobará en breve”. En esta línea, desde el bipartito puntualizaban que, “con esta reorganización, se pretende optimizar el servicio y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, al tiempo que se aumenta la calidad de las prestaciones dirigidas a los usuarios”. Es más, ponían el foco en que la concejalía gestiona 14 instalaciones que incluyen polideportivos y cinco piscinas climatizadas en las que prestan servicios de control de accesos, limpieza y mantenimiento, todo, resaltaban, con “un colectivo de empleados que en este momento se encuentra bastante mermado a causa del gran número de bajas laborales que actualmente ascienden a 16”. En cualquier caso, desde el equipo de gobierno aseguraron que “esta situación se espera revertir conforme los trabajadores vayan reincorporándose a sus puestos de trabajo o, en el caso de incapacidad de larga duración, que puedan ser sustituidos”, sobre todo porque, como apostillaron, si la baja de un trabajador es menor a un mes, las personas que se encuentran en la bolsa suelen rechazar los contratos, porque son de días o pocas semanas.

Reunión pendiente

Además, este mismo lunes la dirección de área de Deportes junto con la dirección de área de Recursos Humanos han convocado a todo el personal auxiliar de las instalaciones para continuar explicándoles los cambios que van a suponer las medidas establecidas en el plan de ordenación, después de la reunión que, alegaron, se celebró el pasado 26 de septiembre. “Estas medidas pasan por homogeneizar los horarios y turnos de trabajo y favorecer la elección de la jornada por parte del personal, así como incrementar algunos complementos salariales para incorporarlos a la realidad de sus condiciones de trabajo”, apostillaron desde el bipartito de PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche.