Plan Sombra: Desmontaje "exprés" de los toldos del centro de Elche que no volverán hasta la primavera de 2026

Exactamente cinco meses han estado colocados los toldos vela instalados por el Ayuntamiento de Elche para mejorar las condiciones climatológicas de la zona centro del casco urbano durante el verano. Todas ellas vías habituales de tránsito comercial y turístico que experimentan temperaturas extremas en los meses de verano, lo que desincentiva tanto el paseo como el consumo local. La empresa que se llevó la concesión ha comenzado su retirada en un tiempo récord, lo que ha sido posible porque el sistema que se utilizó para su anclaje ya preveía una fácil retirada. El hecho de que estén personalizados, pues no hay dos iguales, obligará tras su limpieza a un almacenaje lo más ordenado posible para que en 2026 no se produzcan problemas para su correcta colocación y también se realice en el menor tiempo posible, aunque la retirada de los antiestéticos cables tensores hace pensar que no todo será igual de rápido. Su estructura microperforada permite el paso del aire y reduce el efecto vela, algo especialmente importante en zonas donde las rachas pueden ser intensas. En estos meses no se han registrado incidentes de ningún tipo. El proyecto fue adjudicado a la empresa Ilumep Pinos Puente SL por un importe de 297.000 euros, con un contrato que se prolongará durante dos años. Este periodo incluye no solo la colocación y retirada anual de los toldos, que son de propiedad municipal, sino también su mantenimiento y conservación.

La retirada de los toldos ha sido mucho más fácil que lo fue su isntalación en mayo / Áxel Álvarez

Según explicó esta primavera el concejal de Contratación, Claudio Guilabert, el objetivo es seguir ampliando este proyecto incluido en el Plan Sombra, que también prevé actuaciones en colegios, parques y zonas de juegos infantiles, con un nuevo contrato este próximo año. La actuación forma parte del proyecto impulsado por la Concejalía de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Elche para mejorar el confort urbano y adaptarse a los retos del cambio climático. Un plan que fue presentado el pasado diciembre por el edil. La retirada de calles como la Corredora, la más espectacular porque era la que más toldos tenía y la que más se ha beneficiado de su instalación, se realizó este lunes en un corto espacio de tiempo por una brigada que utilizó un camión con un cestillo y manos expertas en estos trabajos, las mismas probablemente que se encargaron de la colocación.

Caminar en sombra

Muchos ilicitanos, que se habían acostumbrado a caminar bajo la sombra se han visto sorprendidos por el hecho de que la retirada se haya producido a comienzos de octubre cuando aún las temperaturas son muy altas y consecuentemente el sol aún "pica", para estos días, de hecho, está previsto que las temperaturas superen los 27 grados en el casco municipal y el sol siga siendo un astro muy molesto.

Los toldos daban sombra aunque en días nublados daban cierta sensación de oscuridad / Áxel Álvarez

La transformación visual que habían supuesto, lo que no era del agrado de todo el mundo, ha desaparecido y se puede ver el cielo. Como se recordará, el Ayuntamiento de Elche no pudo realizar el proyecto tal y como era su pretensión porque entre las calles se incluía alguna, caso de Major del Pla, donde se constató que las fachadas no podían soportar la tensión que supone la instalación de los sistemas de anclaje, por lo que se decidió colocarlos en otras donde a priori no estaba previsto en esta fase del proyecto, como fue en Major de la Vila, aunque solo un pequeño tramo. Tampoco se han anclado sobre edificios protegidos por obvias razones, lo que ha dejado algunos cruces "duros" en los meses de verano, como el de las Cuatro Esquinas, muy soleados sin que los ciudadanos repararan a que era así por el valor patrimonial de alguno de los edificios que están en estas esquinas.

Una observación que también han hecho muchos ilicitanos es que buena parte de las calles estrechas y peatonales donde se han colocado eran de una orientación sur norte donde prácticamente el sol solo caía a las horas punta sin que fueran realmente necesarios durante buena parte de la jornada laboral porque los propios edificios generaban las sombras, demostrándose que han sido mucho más útiles en las que tienen un sentido este a oeste.

Peatones

Algunos toldos han sufrido desperfectos que se podían observar por los peatones porque son de colores claros, un beige que permitía observar qué pasaba sobre ellos. Aunque el responsable municipal explicó que se habían realizado con unas telas especiales y microperforadas es evidente que presentan no solo suciedad, mucha de palomas, pero también quemaduras que por su aspecto parecen de cigarrillos que han sido lanzados desde los pisos superiores, donde no ha sido del agrado de muchos vecinos su instalación por el hecho de que ahora no pueden ver qué pasa por la calle. En cualquier caso, el proyecto ha supuesto una transformación visual y térmica del corazón de la ciudad. El proyecto ha llegado a seis vías urbanas: Corredora, Obispo Tormo, Hospital, Solars, Carrer Ample y Major de la Vila.