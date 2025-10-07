El PSOE carga contra PP y Vox por su silencio con la residencia de mayores Altabix de Elche

La situación que denuncia la Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) por el abandono en la residencia Altabix, volvió a ser este martes motivo de queja para el PSOE por la inacción del gobierno municipal y de la Generalitat. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, exigió a las puertas del centro, público de gestión privada, “responsabilidades por la situación insostenible y vergonzosa” que atraviesa el centro con una concesión caducada. El edil reclamó al alcalde, Pablo Ruz, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que "actúen de manera urgente. Han pasado más de dos años y medio de gobierno del PP y Vox, y la realidad es demoledora: no han hecho absolutamente nada por solucionar el problema", dijo.

Áxel Álvarez

El concejal volvió a enumerar las graves deficiencias, haciéndose eco de lo dicho por ReCoVa, en lo referente a gestión e instalaciones, que van desde la falta de personal —incluso de médico—, errores en la administración de fármacos, carencias en la alimentación y residentes sin supervisión, que han pasado días sin agua ni toallas, secados con sábanas e, igualmente, sin ser bañados en semanas. “Mientras tanto, Elche vuelve a ser noticia por una gestión indigna que avergüenza a todo el municipio”, lamentó el edil, en referencia a que las instalaciones geriátricas de Altabix salieron en un espacio televisivo de alcance nacional el pasado viernes, con duros testimonios de internos y sus familias. El portavoz socialista acusó a Ruz, a Mazón y a la edil de Mayores, Aurora Rodil, de ser “cómplices directos del abandono institucional que sufren nuestros mayores”. Añadió que “Ruz se dedica al escaparate y a endeudar el Ayuntamiento; Rodil a los discursos vacíos, xenófobos y racistas; y Mazón viene a Elche día sí y día también a hacerse abrazar por Ruz, cuando debería haber dimitido hace un año por la dana de Valencia”, ha manifestado.

La última protesta se produjo el pasado mes de enero para denunciar la situación de la residencia Altabix y de sus trabajadores / Áxel Álvarez

El edil agrega que “lo que estamos viviendo” en las instalaciones cuya concesión está caducada es “algo insostenible y que denuncian las familias, confirman los medios a nivel nacional y conocen perfectamente tanto el Ayuntamiento de Elche como la Generalitat Valenciana”

Entrevista

El socialista calificó de “hipocresía en estado puro” que “ninguno de los tres haya tenido la decencia de pisar la residencia de Altabix ni de mirar a los ojos a nuestros mayores, justo en el Mes del Mayor, mientras se llenan la boca hablando de respeto y reconocimiento”. El pasado diciembre, el alcalde recibió en Alcaldía a familiares de usuarios, entrevista a la que no fue invitada ReCoVa, para intentar reconducir la situación. El Ayuntamiento aseguró entonces que se iba a crear una mesa de trabajo para "reconducir la situación".

El socialista, además, dijo que “lo que estamos viviendo es una situación insostenible que denuncian las familias, confirman los medios de comunicación y conocen perfectamente tanto el Consistorio como el Consell”. “Estamos hablando de personas, de derechos y de vidas; y, mientras tanto, el PP y Vox callan, mienten y miran hacia otro lado”, dijo. El concejal añadió que “si no se actúa con urgencia”, en el próximo pleno solicitarán las dimisiones necesarias. Asimismo, propondrá que en el Consejo de Mayores haya representación de todas las residencias del municipio.

Una protesta hace un año de usuarios y personal de la residencia Altabix de Elche / Áxel Álvarez

Responsabilidad

“Apelamos directamente a la responsabilidad del Defensor del Mayor, porque no podemos continuar así. Estamos hablando de la dignidad de quienes nos dieron la vida, y esto no se puede tolerar ni un minuto más. Ruz, Rodil y Mazón tienen responsabilidades y, si no actúan ya, seremos nosotros quienes pongamos voz, rostro y acción a la vergüenza que intentan ocultar”, afirmó Valera. Como se recordará, el pasado sábado, el PSOE ya pidió al alcalde y al presidente “medidas inmediatas” para terminar con la grave situación en la residencia de mayores de Altabix, sin obtener repuesta alguna. Con anterioridad, el Grupo Municipal Socialista preguntó al equipo de gobierno por escrito sobre las actuaciones realizadas en dicho geriátrico encaminadas a mejorar las condiciones de los residentes, con el mismo resultado: “El silencio”, afirmó Valera.