Los sanitarios de la provincia reconocen en Elche a los científicos de Isabial y Aitana

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y el Equipo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes (AITANA) serán los principales galardonados en la X Gala de la Salud, organizada por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA). El acto tendrá lugar el miércoles 16 de octubre a las 19 horas en el Gran Teatro de Elche, donde se reconocerá la labor de los profesionales más destacados del ámbito sanitario.

Un evento consolidado en el panorama sanitario

La Gala de la Salud tiene como objetivo incentivar la excelencia profesional y dar a conocer a la ciudadanía el trabajo y compromiso de las distintas profesiones sanitarias. Esta décima edición cuenta con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración del Ayuntamiento de Elche.

Durante el acto se proyectará el cortometraje “El intruso”, una creación de UPSANA dirigida por David Valero, que muestra la cruda realidad del intrusismo profesional en el ámbito sanitario. Los protagonistas de esta pieza audiovisual son precisamente los premiados de esta edición, lo que aporta un carácter simbólico al evento.

La IX Gala de la Salud de Alicante se celebró en la sede del Colegio de Médicos / Rafa Arjones

Once colegios oficiales entregarán sus galardones

En total, los colegios oficiales de Médicos, Enfermería, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Dietistas-Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicología, Podología, Ópticos-Optometristas, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios entregarán once premios a profesionales e instituciones que destacan por su trayectoria sanitaria y social.

Además, UPSANA concederá un premio especial y dos premios colectivos, entre los que figuran los otorgados al ISABIAL y al grupo AITANA, como reconocimiento a su aportación científica y su compromiso con la salud pública y mental.

Profesionales al servicio del bienestar social

Los colegios profesionales de cada una de las disciplinas implicadas trabajan de forma conjunta para promover la sanidad y garantizar el bienestar físico, mental y social de la población. Con ello, UPSANA reafirma su compromiso con una atención sanitaria de calidad, responsable y basada en la ética profesional.

La X Gala de la Salud confirma así su consolidación como un referente provincial, al rendir homenaje a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de la sociedad alicantina.