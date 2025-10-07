Soler resta importancia a la subida de basura en las calles con menos categoría

Todos los ilicitanos, independientemente de la categoría de la calle en la que vivan, pagarán 50 euros anuales más a partir de 2026 por la tasa de la basura, lo que supone un 50 % más que ahora para las avenidas de primera categoría y un 100 % para las de cuarta, quinta o sexta. El diario preguntó este martes al edil de Hacienda, Francisco Soler, sobre los motivos por los cual se ha acordado una subida lineal y no porcentual sin encontrar una respuesta clara. "Se ha hecho un cálculo técnico complejo en función también de lo que se recoge de cada sitio porque también es verdad que quinta y sexta (categoría) prácticamente no hay ahora mismo..., es que esto son cuestiones que estaban sin adecuar. ¿Por qué no se hizo en 2022 y en 2023?, pregunto". Dijo el edil refiriéndose al anterior gobierno de PSOE y Compromís porque la ley que se aplica en 2025 se aprobó en 2022, la ley obligaba exactamente a lo mismo que en el 2024. Exactamente igual. Pero es que lo que estamos hablando de las calles, esto es una cosa que tendría que haberse hecho".

Palmerales es uno de los barrios con más problemas para la retirada de basura en Elche / INFORMACIÓN

El edil vino a decir, sin aclarar los motivos de la subida lineal, que el problema es de antaño y reside en las propias categorías de las calles, "hay avenidas en categoría 6 y calles secundarias del Carrús en 4. Entonces, lo que no podemos hacer decir es que se ha aumentado en un 132 % que he oído por ahí. Esa es una cifra que está en un informe técnico de Intervención, que no quiere decir lo que parece que quiere decir, pero sobre todo, si ahora cualquier cosa nos cuesta un céntimo y lo subimos a 2 céntimos, que suele ser una ridiculez, es un 100 % de subida, por favor, estamos hablando de 50 euros al año que se suben por imperativo legal, porque el Gobierno de España nos ha dicho que ya hay que subirlo. Y el hecho diferencial es que hasta el 10 de abril de 2025 (que fue cuando entró en vigor) nosotros podíamos tener la interpretación que tuvimos, de que no teníamos obligación de que entrara en vigor", que es lo que se acogió el gobierno de PP y Vox pese a que ese informe de Intervención advertía de esa subida del 132 %, cifra que hicieron suya tanto PSOE como Compromís.

Beneficiar

El edil dijo que retrasando la subida, "lo hemos intentado y beneficiado a los ilicitanos mientras hemos podido. Ahora no podemos. Si alguien cree que eso es lo que hay que hacer, pues que se hubiese subido antes, nosotros no lo compartimos. Nosotros no cambiamos nada. No, no es que hemos dicho una cosa y ahora otra, no. Nosotros decimos exactamente lo mismo, pero no tenemos más remedio que hacerlo y por eso lo estamos haciendo. Las calles tenían que haberse adecuado hace muchos años. Porque había una injusticia desde el punto de vista tributario bastante grande. ¿Qué hay que en algunos suba algo más o suba algo menos?. Es un cálculo que no es de dos variables. Un cálculo complejo que se hace a nivel técnico teniendo en cuenta el global del padrón". El concejal quitó hierro a la subida lineal de 50 euros, "en cualquier caso, estamos hablando de 50 euros al año. No es algo que decidamos nosotros, pero son 50 euros al año. Y luego una cosa muy importante. Este gobierno (municipal) ha establecido una serie de bonificaciones que el que quiera pagar el 50 % sin que le aprueben nada". Soler incidió en lo ya dicho en la rueda de Prensa en la que anunció los beneficios que tendrá reciclar, "sin tener que mover un papel, sin hacer absolutamente nada, nada más que por reciclar puede rebajar su factura un 50 %. Yo eso veo que es muy importante. No hay que hacer nada, no hay que pedir nada, no te lo tiene que conceder. Cualquier ciudadano solamente si tiene esa voluntad de reciclar puede hasta un 50% reducir su recibo".

Soler y Ruz, este martes en rueda de Prensa / M. Alarcón

Soler destacó que "a los que hagan el bien, deberíamos bajarle los impuestos, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Una práctica que tiene una gestión administrativa bastante complicada. Y nosotros lo hemos conseguido con la ayuda de unos funcionarios que se han volcado en este tema, que nos ha superado y con unos departamentos de gestión tributaria que no estaban preparados para esta avalancha y tengo que felicitarlos a todos". Y concluyó: "los 50 euros que sube de más para una persona que pague 109 euros, si quiere puede pagar 54 euros. Entonces creo, con todo mi respeto, que estamos dándole más importancia de la que realmente tiene". Soler aseguró que el proyecto de cambio de categorías de calles afectará sobre todos a los sectores nuevos.