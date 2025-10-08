Aigües d’Elx refuerza su plan de prevención ante lluvias torrenciales

Aigües d’Elx ha puesto en marcha un plan de actuaciones preventivas ante la llegada de la temporada de lluvias torrenciales propia del otoño. El objetivo principal es minimizar los riesgos de inundaciones y posibles daños derivados de las precipitaciones intensas tanto en el casco urbano como en las pedanías de Elche. Con anterioridad se hicieron labores de limpieza en barrancos.

Limpieza reforzada de imbornales y red de saneamiento

La compañía ha intensificado la limpieza de la red de saneamiento y pluviales, con una inspección minuciosa de los imbornales situados en zonas identificadas como puntos críticos de inundación. Tras la revisión, se han realizado limpiezas correctivas en aquellos que presentaban suciedad o elementos que pudieran reducir su capacidad de drenaje.

Además de los 2.000 imbornales que se limpian mensualmente, se han incorporado 600 adicionales que reciben un tratamiento especial antes de los episodios de lluvias torrenciales. En todo el término municipal existen unos 10.000 imbornales, que se someten a tareas de mantenimiento semestral.

Bombeo extraordinario de Aigües d'Elx por la rotura de un colector en la zona del puente de Barrachina de Elche / Áxel Álvarez

Revisión y mantenimiento de estaciones de bombeo

Otra de las áreas clave del plan ha sido la limpieza y mantenimiento de las estaciones de bombeo. Aigües d’Elx ha reforzado los trabajos en los bombeos de aguas residuales del casco urbano, así como en las principales estaciones situadas en Matola, Valverde, Balsares y Arenales del Sol.

En total, se ha actuado sobre 24 estaciones de bombeo, con especial atención a las instalaciones de pluviales ubicadas en los pasos subterráneos del tren en la carretera de Torrellano a Elche.

Tanques de tormenta a pleno rendimiento

Asimismo, la empresa ha revisado los tanques de tormenta del Parque Empresarial, situados en Torrellano, que resultan fundamentales para evitar inundaciones en las pedanías de Torrellano y L’Altet.

Entre los trabajos preventivos se incluyen el mantenimiento y puesta a punto de bombas, cuadros eléctricos y grupos electrógenos en todas las estaciones de bombeo de aguas residuales. Con estas actuaciones, Aigües d’Elx busca asegurar el correcto funcionamiento de la red hidráulica municipal ante la posible llegada de episodios de lluvias intensas.