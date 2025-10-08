Fiestas
El Altet abandona l'Unió de Festers del Camp d'Elx
La UFECE lamenta la salida de la comisión, que seguirá como independiente organizando sus actividades y sin romper relaciones de amistad
L'Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) ha lamentado este miércoles, a través de un comunicado, la salida de la entidad de la comisión de fiestas de El Altet, "tomada por decisión propia y comunicada esta mañana a la junta directiva y a los presidentes por su presidenta, María Gonzálvez", explica. La directiva de UFECE, entidad que preside Andrés Coves, cuenta con "el respaldo incondicional de las 13 comisiones de fiestas" de las pedanías que forman parte de la misma.
"La comisión de El Altet, según informa en su comunicación a la UFECE, se queda como independiente y seguirá organizando las fiestas de la pedanía y manteniendo relaciones institucionales con los responsables de UFECE y sus distintos miembros", explica l'Unió. "UFECE continuará trabajando con tesón por la unidad y la colaboración de todas las comisiones que velan por el mantenimiento de las tradiciones y la cultura del Camp d’Elx y desea a El Altet los mayores éxitos en esta nueva andadura".
