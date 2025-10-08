Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

El arte que abraza: colores solidarios por las enfermedades raras en Elche

Las asociaciones AERElx y Pintores Solidarios organizan una exposición que se inaugura el lunes en El Corte Inglés y que une a artistas y ciudadanía para transformar la sensibilidad artística en esperanza colectiva

El último acto conmemorativo celebrado en Elche en el Día Mundial de las Enfermedades Raras

El último acto conmemorativo celebrado en Elche en el Día Mundial de las Enfermedades Raras / Matías Segarra

V. L. Deltell

La Asociación de Enfermedades Raras y Salud Mental de Elche (AERElx) se prepara para demostrar que el arte también puede sanar. El próximo lunes 13 de octubre, a las 19 horas, se inaugurará en la Sala Cultural de El Corte Inglés una nueva exposición solidaria que busca dar voz a quienes conviven con una enfermedad rara o poco frecuente. La muestra podrá visitarse hasta el 4 de noviembre.

Cuando el arte se vuelve voz

Esta iniciativa nace del convencimiento de que la cultura y la solidaridad pueden caminar juntas, creando espacios donde el arte no solo emociona, sino que inspira empatía y conciencia social. Cada pincelada y cada trazo se conciben como un gesto de apoyo hacia quienes afrontan realidades poco visibles y a menudo incomprendidas.

La exposición está organizada por AERElx y el colectivo Pintores Solidarios, con la colaboración de El Corte Inglés y el patrocinio del Ayuntamiento de Elche, que se suma así a una propuesta que une sensibilidad artística y compromiso humano.

El lema de la cita lo resume bien: “Colabora con AERElx a través del arte, porque cada gesto suma y cada compra, ayuda”.

Una exposición reciente en el Ámbito Cultura de El Corte Inglés de Elche

Una exposición reciente en el Ámbito Cultura de El Corte Inglés de Elche / INFORMACIÓN

Pintores que pintan con el corazón

En la muestra participarán reconocidos artistas del colectivo Pintores Solidarios, entre ellos Dorine Alma, Elima Cardenal, Anna Cichowska, Lola Mari Martínez, Mª Carmen Gomis y Jordi Jordá, junto a otros creadores que han querido poner su talento al servicio de una causa común.

Sus obras, diversas en estilo y técnica, compartirán un mismo hilo conductor: mostrar que la belleza también puede ser un acto de generosidad. Los visitantes encontrarán cuadros que hablan de lucha y esperanza, de identidad y fortaleza, de la diversidad convertida en arte.

Un puente entre la belleza y la esperanza

Los fondos recaudados durante la exposición se destinarán íntegramente a AERElx, con el fin de impulsar proyectos de apoyo, sensibilización y acompañamiento a las personas y familias afectadas por enfermedades raras y problemas de salud mental.

Más allá del objetivo solidario, la muestra aspira a visibilizar lo invisible, a provocar en quien la visite una reflexión sobre la fuerza que nace del compromiso colectivo.

En palabras de la organización, esta exposición “representa una bonita forma de unir arte, solidaridad y esperanza, recordándonos que, cuando la sociedad se une, la diferencia se convierte en fuerza y la diversidad en belleza”.

Del 13 de octubre al 4 de noviembre, en la Sala Cultural de El Corte Inglés, los cuadros se llenarán de sentido: porque cada trazo es un gesto, y cada gesto, una forma de ayudar.

