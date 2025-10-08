Sociedad
El arte que abraza: colores solidarios por las enfermedades raras en Elche
Las asociaciones AERElx y Pintores Solidarios organizan una exposición que se inaugura el lunes en El Corte Inglés y que une a artistas y ciudadanía para transformar la sensibilidad artística en esperanza colectiva
La Asociación de Enfermedades Raras y Salud Mental de Elche (AERElx) se prepara para demostrar que el arte también puede sanar. El próximo lunes 13 de octubre, a las 19 horas, se inaugurará en la Sala Cultural de El Corte Inglés una nueva exposición solidaria que busca dar voz a quienes conviven con una enfermedad rara o poco frecuente. La muestra podrá visitarse hasta el 4 de noviembre.
Cuando el arte se vuelve voz
Esta iniciativa nace del convencimiento de que la cultura y la solidaridad pueden caminar juntas, creando espacios donde el arte no solo emociona, sino que inspira empatía y conciencia social. Cada pincelada y cada trazo se conciben como un gesto de apoyo hacia quienes afrontan realidades poco visibles y a menudo incomprendidas.
La exposición está organizada por AERElx y el colectivo Pintores Solidarios, con la colaboración de El Corte Inglés y el patrocinio del Ayuntamiento de Elche, que se suma así a una propuesta que une sensibilidad artística y compromiso humano.
El lema de la cita lo resume bien: “Colabora con AERElx a través del arte, porque cada gesto suma y cada compra, ayuda”.
Pintores que pintan con el corazón
En la muestra participarán reconocidos artistas del colectivo Pintores Solidarios, entre ellos Dorine Alma, Elima Cardenal, Anna Cichowska, Lola Mari Martínez, Mª Carmen Gomis y Jordi Jordá, junto a otros creadores que han querido poner su talento al servicio de una causa común.
Sus obras, diversas en estilo y técnica, compartirán un mismo hilo conductor: mostrar que la belleza también puede ser un acto de generosidad. Los visitantes encontrarán cuadros que hablan de lucha y esperanza, de identidad y fortaleza, de la diversidad convertida en arte.
Un puente entre la belleza y la esperanza
Los fondos recaudados durante la exposición se destinarán íntegramente a AERElx, con el fin de impulsar proyectos de apoyo, sensibilización y acompañamiento a las personas y familias afectadas por enfermedades raras y problemas de salud mental.
Más allá del objetivo solidario, la muestra aspira a visibilizar lo invisible, a provocar en quien la visite una reflexión sobre la fuerza que nace del compromiso colectivo.
En palabras de la organización, esta exposición “representa una bonita forma de unir arte, solidaridad y esperanza, recordándonos que, cuando la sociedad se une, la diferencia se convierte en fuerza y la diversidad en belleza”.
Del 13 de octubre al 4 de noviembre, en la Sala Cultural de El Corte Inglés, los cuadros se llenarán de sentido: porque cada trazo es un gesto, y cada gesto, una forma de ayudar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La victoria de los beduinos de Crevillent en los jardines de la Alhambra
- Tasazo en Elche: los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros al año y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros
- El rugido de los dragones deja una noche legendaria en Crevillent
- Parkings disuasorios y autobuses lanzadera para el festival Oasis en Elche y el partido España-Georgia
- Los pisos del edificio de alquiler asequible costarán entre 286 y 510 euros al mes
- Elche redobla la presión contra Israel: Más de 3.000 personas claman por la libertad de Palestina
- Esta es la razón por la que estará cortado 20 días parte del parking de la UMH en Elche
- Plan Sombra: desmontaje 'exprés' de los toldos del centro de Elche, que no volverán hasta la primavera de 2026