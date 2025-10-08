El CEIP López Orozco de Elche estrena un gimnasio de "campeonato"

El colegio público Julio María López Orozco ha hecho realidad un sueño poco habitual para los centros públicos, como es disponer de un gimnasio que se convertirá en la envidia de otras comunidades educativas, un proyecto que ha tardado años, con una gestión que se inició en el pasado mandato, cuando gobernaba PSOE y Compromís, y que ha costado 758.000 euros con cargo al Plan Edificant de la Conselleria de Educación. Las obras se iniciaron este mandato, pues se adjudicaron en enero de 2024. Este miércoles la instalación ha recibido la visita del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y de la edil de Educación, María Bonmatí, en un espacio donde ya se ha iniciado la actividad docente. "Una infraestructura muy esperada por la comunidad educativa", recuerda el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

El alcalde y la edil de Educación, este miércoles en el CEIP López Orozco de Elche / Áxel Álvarez

Las obras se han desarrollado en su totalidad en una planta baja de 375 metros cuadrados, dando como resultado un espacio moderno, funcional y adaptado a las necesidades del alumnado. El nuevo edificio cuenta con una pista interior cubierta, zona de vestuarios y aseos, un despacho-vestuario para el profesorado, zona de almacenaje para material deportivo y un cuarto de instalaciones. El alcalde destacó que se trata de “un gran logro, un ejercicio de servicio a la educación pública para que este colegio tan querido por todos en la zona norte de la ciudad cuente por fin con su gimnasio”. La obra se ha encarecido al punto de que se preveía un coste inicial de algo más de medio millón que por el aumento de los materiales ha terminado costando un 40 % más de lo presupuestado y produciéndose un retraso de diez meses sobre lo inicialmente previsto.

Espacios

Ruz incidió en la idea de que el centro “requiere de espacios adecuados dada su alta demanda educativa, y este proyecto demuestra que el Ayuntamiento de Elche sigue apostando e invirtiendo en educación pública” y adelantó además que el Ayuntamiento "estudia nuevas actuaciones de mejora en el colegio, como la creación de zonas de sombra y la plantación de moreras para renaturalizar el patio", algo que ya se ha llevado a efecto en otros centros educativos que han servido como lanza al proyecto.

Imagen del gimnasio construidos con los fondos Edificant / Áxel Álvarez

Por su parte, la jefa de estudios del centro, María Ester Ruiz, expresó la satisfacción del equipo docente y del alumnado por disponer al fin de esta infraestructura. “Estamos encantados de haber podido inaugurar por fin este gimnasio después de ocho años de espera. Es un espacio grande, muy bien diseñado, y los niños están disfrutando muchísimo de él. Además, nos permitirá realizar no solo clases de Educación Física, sino también otras actividades escolares y culturales gracias a su amplitud”, indicó.