La dana recortó las posibilidades de Elche de obtener las ayudas millonarias de la Unión Europea

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se enteró el pasado viernes 3 de octubre de la denegación por falta de puntuación de las ayudas que había solicitado el Ayuntamiento de Elche para hacer frente a cinco proyectos por valor de 20 millones de euros y por los que esperaba recibir alrededor del 60 % (12 millones de euros), que es lo que dice la convocatoria de la EDIL (Estrategia de desarrollo Integrado Local), aunque el pasado martes, en una rueda de prensa sobre este tema, redujo a los 8 millones de euros el dinero que se habría recibido por, explicó de forma sucinta, «unos porcentajes en progresión», lo que viene a dar a entender que a nadie se le ha dado ese porcentaje sino menos. A la espera de que la Dirección General de Fondos Europeos le aclare los motivos por los cuales no «alcanzó la puntuación suficiente», como también le pasó a Alicante, Elda, Orihuela, La Vila, Aspe, Pilar de la Horadada, Mutxamel, Calpe, Novelda, Xàbia, l’Alfàs o Teulada, hay un hecho relevante que cambió de forma sorpresiva las posibilidades y fue la dana acaecida el 29 de octubre de 2024 en varios municipios de la provincia de Valencia, con un saldo de 229 víctimas mortales y poblaciones destruidas por completo.

Los fondos se habían convocado el 2 de octubre y en ellos se destinaban a la Comunidad Valenciana 139.169.091 euros porque ocupa el puesto de «transición», a mitad de caballo entre las «menos desarrolladas», que se llevaban la principal parte de la tarta, como era el caso de Andalucía, con 735 millones de euros; Extremadura, con 141 millones; o Castilla-La Mancha, con 142 millones; y las «más desarrolladas», donde figura la Comunidad de Madrid, con 58 millones; Navarra, con 4 millones; Aragón, con 13 millones; País Vasco, con 15 millones; y Cataluña, con 81 millones. En esa categoría de «transición» y junto a la valenciana estaban Galicia (173 millones), Asturias (18 millones), Cantabria (6 millones), La Rioja (3 millones), Canarias (122 millones), Islas Baleares (23 millones) y Castilla-León (67 millones).

Proyecto de Jayton para el barrio de Carrús, que estaba pendientes de los fondos EDIL / INFORMACIÓN

El edil de Fondos Europeos, Claudio Guilabert, este miércoles en una comparecencia donde ha hablado de los fondos EDIL / M. Alarcón

El edil Claudio Guilaber, responsable de Fondos Europeos, se refirió a este asunto el miércoles, recordando que se han pedido aclaraciones y presentado alegaciones. "Teníamos proyectos que son muy maduros, es decir, se ha concedido a municipios que no tenían el nivel de madurez de estos proyectos. Estamos hablando de proyectos que están ya en la última fase de licitar la ejecución de las obras", dijo con pesar. Añadió que "queremos saber por qué no se ha concedido si uno de los requisitos fundamentales de esta convocatoria era acreditar la madurez de los proyectos; es decir, aquí ya no se quería acometer, como en otras convocatorias que se presenta una memoria sin tener ni siquiera los proyectos realizados". El concejal defendió el trabajo de los técnicos y de "la empresa que nos llevaba también la asistencia en esta convocatoria, es que no lo entiende. El Ayuntamiento no ha recibido aún esa puntuación. Al final lo importante es que nosotros estamos, es decir, nuestra candidatura ha pasado, no ha sido excluida. Ahora, la pregunta es por qué no se le ha asignado fondos por parte del Ministerio. Es la pregunta que tenemos que saber. Proyectos que cumplían todos los parámetros de la de la convocatoria y establecidos en la convocatoria. No hay más".

Tras los trágicos sucesos de la dana, el 30 de diciembre y cuando se conocía de sobra la magnitud de lo ocurrido, se modificaron las ayudas, de forma que algo más de 44 millones de euros se quitaron del reparto para priorizar «las necesidades actuales y de reconstrucción y mitigación de los daños ocasionados por la catástrofe en las entidades afectadas por la dana», dice el documento. Lo curioso, quizá, es que esa cantidad desapareció del fondo destinado a la Comunidad Valenciana, que se quedó en 94,5 millones de euros. Es decir, que los municipios aspirantes de la Comunidad Valenciana, que eran 42, debían ser solidarios con la tragedia en vez, que quizá hubiera sido más justo que, vista la magnitud de lo ocurrido, se hubiera detraído esa cantidad del montante global que se iba a repartir, que ha sido de 1.774 millones de euros, que ahora sufragarán 242 proyectos de 971 municipios de toda España. Pero ese era el reparto de la convocatoria, por comunidades, aunque Europa dio ese fondo para toda España.

Dos meses después de la convocatoria de los EDIL se redujo a 94 millones la cantidad a repartir entre los municipios valencianos

Técnicos

El alcalde, el pasado viernes, cuando informó de la denegación de ayudas y acusó de una forma velada al Gobierno de una decisión "arbitraria" no se refería a esta cuestión sino al hecho de cómo se había puntuado por los técnicos. La frase que dijo, referente al hecho de poner como ejemplo a Andalucía porque fuese a recibir 735 millones, tampoco tiene mucho sentido porque desde aquel 2 de octubre que se convocaron ya se sabía que esta era la cantidad a repartir para la comunidad. También es curioso que no se haya puntuado los proyectos, sino a los municipios, es decir, no la calidad de los mismos, sino a quién lo presentaba.

Plaza de Barcelona, uno de los mercados a reformar con los fondos EDIL / Áxel Álvarez

Senda financiera

«La presente orden modifica, en primer lugar la orden de 2 de octubre para detraer de la senda financiera prevista para la Comunidad Valenciana 44,5 millones que corresponderían a las entidades locales afectadas por la dana, de manera proporcional con el resto de potenciales beneficiarios del Planes EDIL en dicha comunidad autónoma», dice el documento de fecha 30 de diciembre. Esta no fue la única ayuda prevista, pues se añadió una disposición adicional por los que se mandataba a la Dirección General de Fondos Europeos para que reprogramara el Programa plurirregional FEDER para asignar recursos adicionales a los previstos en el párrafo anterior a favor de un objetivo específico de reconstrucción y articule posteriormente un procedimiento de asignación de senda financiera FEDER para actuaciones de reconstrucción y relanzamiento de las infraestructuras, servicios y bienes públicos que hayan resultado dañados en las entidades locales afectados». Hace algunas semanas el alcalde ya anunció que otro proyecto, el tranvía, también sufriría retrasos porque la Generalitat desvía recursos a la dana, y no han sido los únicos afectados en Elche o que lo serán en los próximos presupuestos autonómicos.