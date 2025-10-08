El director de la EUIPO cortará la primera granada mollar de la temporada en Elche

El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão, será el encargado de inaugurar oficialmente la campaña 2025/2026 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche. El acto, que incluirá el primer corte simbólico de la temporada, se celebrará el lunes 13 de octubre en la finca experimental ecológica de Innovation Labo, situada en la pedanía ilicitana de Santa Ana.

Un padrino de peso internacional

El presidente de la DOP, Francisco Oliva, ha subrayado que “contar con João Negrão como padrino es un verdadero honor. La EUIPO es una institución clave para la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, ya que colabora con la Comisión Europea en su gestión y salvaguarda, y trabaja para garantizar su reconocimiento internacional frente a imitaciones o usos indebidos”.

En este sentido, Oliva añadió que “su presencia supone un respaldo muy importante para nuestra granada mollar de Elche, que es un referente por su calidad y su valor añadido en los mercados internacionales”.

El acto del lunes 13 de octubre marcará oficialmente el inicio de la campaña de recolección de la granada mollar de Elche / Héctor Fuentes

Negrão, nacido en Portugal, asumió en octubre de 2023 la dirección ejecutiva de la EUIPO, organismo con sede en Alicante responsable de la gestión de marcas, dibujos y modelos comunitarios, así como de la cooperación con la Comisión Europea en la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual y un perfil internacional consolidado, su nombramiento es considerado como un reconocimiento a su trayectoria y capacidad de liderazgo.

Tradición de padrinos ilustres

Con esta designación, João Negrão se une a la larga lista de personalidades que han apoyado a la granada mollar de Elche como embajadores en anteriores campañas. Entre ellos figuran una decena de chefs con quince estrellas Michelin, como Begoña Rodrigo, Albert Adrià, Ricard Camarena, Mario Sandoval, Paco Roncero, Quique Dacosta y Susi Díaz. También destacan el popular cocinero y presentador Alberto Chicote, el maestro pastelero Paco Torreblanca, José Gómez (Jamones Joselito), las médicas Carola Giménez-Esparza y Mar Masiá, el periodista José Ribagorda y las jugadoras del Club Balonmano Elche, entre otros.

Esta tradición de padrinos refuerza el carácter gastronómico, cultural y social de una DOP que se ha consolidado como una de las más representativas del territorio ilicitano y un símbolo de calidad mediterránea.

Un laboratorio pionero en agricultura inteligente

El acto de apertura de la campaña se celebrará en la finca Innovation Labo, un espacio de investigación agrícola pionero en el mundo por su apuesta por la agricultura inteligente basada en el microbioma autóctono (microbiome smart farming). Este proyecto experimental cuenta con 16 hectáreas de cultivo de pomelos, olivos y granados, de las que 6 hectáreas se dedican al granado mollar de Elche.

Los agricultores han destacado que se prevé una buena campaña de granada mollar de Elche / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Innovation Labo es una spin-off de la Universidad Miguel Hernández (UMH), fundada en 2020 y vinculada al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDIBE). Su actividad se centra en el desarrollo y producción de ingredientes alimentarios y cosméticos de alto valor añadido mediante el cultivo ecológico y la gestión inteligente de especies microbianas locales.

Además, el evento contará con la presencia de medio centenar de profesionales japoneses, entre científicos, doctores y responsables comerciales, que visitarán Elche en el marco de un viaje comercial y científico para conocer de primera mano el potencial de la granada mollar y los proyectos de innovación vinculados a este cultivo emblemático.