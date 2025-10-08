Elche entra en alerta naranja: todo suspendido para el 9 de Octubre

Elche ha entrado en "alerta naranja" este miércoles, según ha informado el Ayuntamiento esta tarde, en previsión de que se produzcan fuertes lluvias en la jornada del jueves, festividad del 9 d'Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. Por este motivo, se ha suspendido el acto institucional que iba a tener lugar en el Gran Teatro ilicitano, aunque en alguna ocasión se ha celebrado en la Plaça de Baix y la inauguración de la Fireta del Camp d'Elx. Este último acto se traslada su apertura a la jornada del viernes. En estos momentos no se sabe cómo se van a recuperar las actividades previstas para este primer día.

Vuelven los paraguas a Elche / Áxel Álvarez

El acuerdo se adopta tras una reunión que ha tenido esta mañana el CECOPAL, el Centro de Emergencias y Coordinación municipal, para analizar la evolución prevista del tiempo por la llegada de la dana Alice, la primera a la que se le da nombre, y que está previsto que descargue en la Comunidad Valenciana hasta el domingo con precipitaciones que podrían alcanzar los 150 litros por metro cuadrado.

¿Qué es la alerta naranja?

El Ayuntamiento de Elche también ha procedido a través del CECOPAL a suspender todas las actividades municipales al aire libre así como las deportivas. La alerta naranja forma parte del sistema de advertencia de lluvias y supone que hay que estar preparado. "Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada", pero nada alerta de cuántos litros pueden caer. El pasado 29 de septiembre se activó por última vez la alerta naranja en Elche sin que se produjeran incidentes de importancia, aunque la lluvia superó los 40 litros por metro cuadrado en muchos puntos del término municipal.