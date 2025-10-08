Elche se prepara para un fin de semana multitudinario con la Selección y el Oasis Music Fest

Elche vivirá un fin de semana histórico. La ciudad acogerá desde este viernes la primera edición del Oasis Elche Music Fest, un evento que reunirá a artistas de primer nivel y que coincidirá con el partido de la Selección Española de Fútbol contra Georgia y con la tradicional Fireta del Camp d’Elx. En total, se espera la llegada de más de 50.000 personas, lo que supondrá un impacto económico estimado de cinco millones de euros en alojamiento, hostelería y comercio local.

Un cartel con los grandes nombres del pop nacional

El Oasis Elche Music Fest se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el parking de la Universidad Miguel Hernández (UMH), frente a la Estación de Autobuses. El festival nace “con motivo del Año Jubilar” y contará con un cartel que incluye a Mikel Izal, Dani Fernández, Rozalén, Carlos Sadness, Duncan Dhu, Xoel López, La La Love You, Siloé y Sexy Zebras, entre otros.

La apertura de puertas será a las 16.30 horas, con conciertos programados entre las 18 y las 3.30. El evento, que ha rozado el aforo completo, prevé reunir a unas 12.500 personas por jornada, muchas de ellas llegadas de fuera de la ciudad. Durante toda la semana se están realizando tareas de montaje de escenarios, barras, zonas de descanso y food trucks, que transformarán el recinto en un gran espacio musical y de ocio.

El festival Oasis Fest Elche atraerá a varios miles de seguidores de distintas partes de la provincia / INFORMACIÓN

Refuerzo de autobuses y aparcamientos especiales

Ante la previsión de una gran afluencia de público, el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad y transporte entre el 10 y el 12 de octubre. El objetivo es facilitar los desplazamientos y reducir el uso del vehículo privado.

“El Ayuntamiento, a través de Autobuses Urbanos de Elche, ha dispuesto un refuerzo especial de las líneas que prestan servicio en la zona del evento, tanto en horario diurno como nocturno”, señalan desde el Consistorio. En el servicio urbano se reforzarán las líneas D, F, H, J, K1, K2 y M, mientras que en el de pedanías se ampliarán las R1, R10, R11 y R12.

Además, los asistentes podrán utilizar un servicio de autobús nocturno que conectará los principales puntos de la ciudad durante las madrugadas del viernes y el sábado. Para quienes decidan acudir en coche, se habilitará un aparcamiento especial en el Camino del Pantano, frente a la UMH, a 800 metros del recinto del festival.

El festival Oasis de Elche ya cuenta con todas las instalaciones a punto para arrancar con la música / INFORMACIÓN

El fútbol también llena Elche

El sábado 11 de octubre, a las 20.45 horas, el Estadio Martínez Valero acogerá el partido entre España y Georgia, que ha agotado entradas y reunirá a unas 30.000 personas. La Real Federación Española de Fútbol también ha organizado una Fan Zone en la Plaza de Baix, con actividades durante toda la jornada.

Para este evento se ha establecido un refuerzo de las líneas de autobús que conectan con el estadio, además de la disponibilidad del servicio nocturno para facilitar el regreso de los asistentes tras el encuentro. También se ha habilitado un aparcamiento frente al Martínez Valero, dotado de iluminación especial, para mejorar los accesos y evitar retenciones.

Elche, por tanto, se prepara para tres días intensos de música, deporte y tradición, con una oferta cultural y festiva sin precedentes que, según el Ayuntamiento, “situará a la ciudad como un referente de ocio y convivencia durante todo el fin de semana”.